إنذار جديد من الكرملين للاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف، إن روسيا لن تدع مثل هذا القرار يمر مرور الكرام، وسوف تحمى مصالح مواطنيها، مضيفًا أن "هذا قرار خطير للغاية يمكن أن يكون موجهًا ضد مواطنينا".

وفى الوقت ذاته، أشار بيسكوف إلى أن دول الاتحاد الأوروبى تتبنى مواقف مختلفة حيال "الدوافع المناهضة لروسيا" فى بعض العواصم، مما يظهر "افتقارًا تامًا للمنطق"، على حد وصفه.

وتجرى المناقشات فى الاتحاد الأوروبى منذ أيام حول منع الروس من السفر للاتحاد الأوروبى، لقضاء العطلات، إلا أنه لا توجد سياسة أوروبية موحدة حيال ذلك حتى الآن، حيث تعارض ألمانيا وفرنسا فرض حظر دخول واسع النطاق، بينما توقفت دول مثل جمهورية التشيك عن إصدار تأشيرات سفر جديدة للمواطنين الروس لبعض الوقت الآن.