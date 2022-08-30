ألمانيا: مستعدون لمواجهة مشكلات إمدادات الطاقة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع مجلس وزراء الحكومة الألمانية الفيدرالية اليوم الثلاثاء، والذى استعرض خلاله شولتز التحديات التى تواجه الحكومة والتدابير التى اتخذتها.

وقال شولتز، إن حكومته بدأت مبكرا فى الاستعداد لإمكانية حدوث مشكلات فى إمدادات الطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت القرارات اللازمة بسرعة كبيرة حتى تتمكن من اجتياز الشتاء الماضى والمقبل، من خلال بناء محطات جديدة على سواحل شمال ألمانيا بسرعة لاستيراد الغاز المسال.

وأضاف أنه إلى جانب خيارات الاستيراد المتاحة من النرويج وهولندا عبر موانئ أوروبا الغربية، فقد عملت حكومته على التأكد من أن مرافق التخزين فى البلاد ممتلئة، مشيرا إلى أن صهاريج التخزين فى ألمانيا ممتلئة بالفعل بنسبة تزيد عن 80 %، وأن برلين ستستمر فى ملئها لتوفير المؤن لفصل الشتاء المقبل.

ولفت إلى أن بلاده أجرت تعديلات تشريعية لإعادة تشغيل محطات الطاقة لحين توفير الغاز، سواء محطات توليد الطاقة التى تعمل بالفحم، أو إجراء اختبارات دقيقة لمعرفة تأثير السماح لمحطات الطاقة النووية الحالية بمواصلة العمل خلال فصل الشتاء.

وأكد شولتز أن ألمانيا الآن فى وضع أفضل بكثير مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر من حيث أمن التوريد، مضيفا أن "بلاده باستطاعتها التعامل بشكل جيدا مع تهديدات روسيا التى تستخدم الغاز، على سبيل المثال، كجزء من استراتيجيتها الخاصة فى الحرب ضد أوكرانيا.

ولفت المستشار الألمانى إلى أن بلاده أطلقت بالفعل حزمتين من حزم الإغاثة للمواطنين والشركات.

وقال شولتز "نحن جميعًا محاصرون حاليًا بالمشاكل الناشئة عن الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا.. القتل والدمار وكذلك الآثار الدراماتيكية على تنمية العديد والعديد من البلدان الأخرى فى العالم".

وأضاف أن الاجتماع سيناقش هذا الوضع الأمنى بشكل مكثف، بالإضافة إلى استراتيجية الأمن القومى للبلاد، مشيرا إلى أنه سيجرى مناقشات مكثفة للغاية مع رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز الذى طوّر بنفسه مثل هذه الاستراتيجية فى بلاده، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسبانى حليف وثيق جدًا فى الناتو وفى العديد من القضايا الأخرى.