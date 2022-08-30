هنا التسجيل في المنصة الرقمية لمنحة البطالة minha.anem.dz الجزائر 2022

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عمر شويل - جدة التسجيل في المنصة الرقمية لمنحة البطالة أعلنت عنه الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر ويتم من خلال رابط التسجيل في منحة البطالة minha.anem.dz، ويمكن لكل المواطنين الذين لا يملكون عمل أو راتب شهري أن يقوموا بالتقديم من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة، وتضمن هذه المنصة الإلكترونية وصول البيانات الشخصية لكل المواطنين إلى الجهات المعنية أثناء القيام بـ التسجيل في منحة البطالة 2022، وبعدها يقوم بحجز موعد خاص لإجراء مقابلة شخصية مع مستشار في أقرب ملحقة للوكالة الوطنية للتشغيل في مكان إقامته، وتعمل الوكالة على التكفل بكل طالبي العمل للمرة الأولى ومرافقتهم في مسارهم للبحث عن عمل يضمن لهم توفير الاحتياجات الضرورية، وسيتم صرف راتب قيمة 13000 دينار جزائري في الحسابات البريدية الخاصة بالمستفيدين المقبولين.

التسجيل في المنصة الرقمية لمنحة البطالة minha

أصبح التسجيل في المنصة الرقمية لمنحة البطالة minha متاحا لكل الشباب البطالين الراغبين في التسجيل في منحة البطالة 2022. ويتم ذلك من خلال لرابط منحة البطالة minha.anem.dz. والذي أطلقته الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل استقبال الطلبات وتمكين المسجلين من حجز موعد المقابلة الخاص بهم. وهذه الطريقة الإلكترونية توفر عليهم الجهد وتجنبهم التجمعات، ويتم التسجيل من خلال ما يلي:

الذهاب إلى المنصة الرقمية من خلال رابط منحة البطالة.

بعد الدخول إلى الموقع، اضغط على تسجيل من الصفحة الرئيسية للموقع، بعدها قم بتعبئة رقم التسجيل الخاص ببطاقته كطالب عمل، ورقم بطاقة التعريف الوطنية.

انقر على مواصلة وانتظر حتى يكتمل التحقق من الطلب، إن تمّ رفضك سيتم إعلامك بسبب الرفض. أما إن تمّ قبولك ستنتقل تلقائيا إلى المرحلة الثانية.

يجب أن تكتب كل البيانات في الخانات المخصصة لها: (الاسم واللقب، رقم الحساب البريدي).

حدّد موعد المقابلة التي ستجرى بملحقة وكالة التشغيل مع المستشار الخاص ، وفي حال ذهابك خد الملف المطلوب.

في آخر خطوة قم بطباعة التعهد والالتزام ووصل الموعد الذي حددته من أجل المقابلة.

شروط منحة البطالة في الجزائر 2022

تمّ تحديد عدد من الشروط من أجل الاستفادة من المنحة، وهي أن يكون عمر الراغب في التسجيل من 19 إلى 40 سنة. أيضا يجب أن يكون طلب العمل لأول مرة ساري المفعول. كما يجب أن يكون عدد التوجيهات الخاصة بالعمل واحد فقط. وفي حال رفضه لعملين يتم إقصاؤه، ولا يجب أن يكون المتقدم مستفيدا من الصندوق الوطني للمتقاعدين أو أي دعم مالي حكومي تقدمه الحكومة.

علاوة على ذلك، لا يقبل طلب كل امرأة متزوجة من شخص عامل أو له دخل شهري. كما ترفض طلبات كل الطلاب الجامعيين الذين لم ينهوا دراستهم. وكذلك لا تقبل ملفات كل الشباب الذين لم يستوفوا التكوين في أحد المراكز، كما يتوجب على كل شاب أن يقوم بإثبات حالته بخصوص الخدمة الوطنية، فإما يقدم وثيقة تثبت أنه اجتازها فعلا، أو يقدم ورقة تثبت إعفاءه منها.

الوكالة تحذر من روابط خارجية

وجهت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر تحذيرات بخصوص وجود مجموعة من الأشخاص المحتالين الناطقين باسم الوكالة. هذه الفئات تدعي أنها توفر مناصب عمل وبأنها ناطقة باسم الوكالة، وعليه فقد برأت الوكالة ذمتها من هاته الأطراف، وبأن غرضها الوحيد هو سرقة البيانات الخاصة بالمستخدمين من أجل استخدامها لأغراض أخرى، كما دعت إلى ضرورة الانتباه لمثل هذه الأمور من أجل تفادي الوقوع في فخ الاحتيال.

تمّ اليوم صبّ أول شطر من المنحة في حسابات المستفيدين من منحة البطالة 2022، والتي تقدر قيمتها بحوالي ثلاثة عشر ألف دينار جزائري، وهي الفئات التي تم قبولها بعد أن قاموا بالتقديم بداية من خلال موقع منحة البطالة، ثم أجروا المقابلة الشخصية في الوكالة الوطنية للتشغيل. وبعد ذلك تحصلوا على ورقة تفيد بقبولهم بشكل نهائي، وسيستفيدون من المنحة في الثامن والعشرين من كل شهر ميلادي.

زيادة قيمة منحة البطالة 2023

نظرا لغلاء المعيشة وقلة مناصب العمل ومسابقات التوظيف من المقرر زيادة قيمة منحة البطالة في الجزائري في الأشهر القليلة القادمة. وقد يكون هذا مع بداية العام الجديد حسب ما جاء في لقاء دوري عقده الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. والذي أكد بأن الزيادة ستمس كل المستفيدين مع إدراج فئات جديدة سيكون لهم الحق فيها. وسيتم العمل أيضا على رفع أجور كل الموظفين ذوي الدخل المحدود في الجزائر.

بهذا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع التسجيل في المنصة الرقمية لمنحة البطالة minha .والذي أتاحته الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال موقع التسجيل في منحة البطالة، كما عرضنا لكم شروط الاستفادة من منحة البطالة في الجزائر.