نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [ اتصل الآن ] رقم مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الخيرية طلب مساعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من الأشخاص يبحثون عن رقم مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الخيرية للحصول علي المساعدات المالية والعينية التي تضمن حياة افضل للإنسان أينما كان بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو اللون فدائما ما تسعي المؤسسة علي تقديم كافة المساعدات الإنسانية الخيرية علي مستوي كافة دول العالم لتوفير المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الطبية وكذالك توفير الخدمات الطبية عن طريق أنشاء مشاريع إغاثية في كافة أنحاء العالم، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية التواصل مع المؤسسة اسفل هذه التدوينة فرجاءً تابعونا.

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تأتي تلك المساعدات الإنسانية حتي تصل إلى جميع الأشخاص المتضررين حول العالم العربي، حيث يتم تقديم تلك المعونات الأساسية الأولية لجميع المواطنين لمساعدتهم نقديا في تلك الظروف الصعبة التي يعيشونها وذالك بهدف تلبية كافة الاحتياجات التي تقلل من التداعيات الإنسانية التي تواجه البعض

رقم مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الخيرية

يمكن للجميع الاتصال علي رقم مؤسسة الشيخ خليفة للأعمال الإنسانية الموحد من خلال الأرقام الموضحة لكم بالنقاط التالية، حيث تعمل المؤسسة علي مدار الأسبوع بداية من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثامنة مساءً ما عدا الخميس والجمعة وذالك لاستقبال جميع الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول علي الخدمات، في حال أردت التواصل مع مكتب إدارة المؤسسة للاستفسار عن المساعدات المالية الفورية لمساعدة الأشخاص المتعثرين من أصحاب الدخل المنخفض، يرجى الاتصال على الأرقام التالية:

تقديم طلب مساعدة من مؤسسة خليفة بن زايد الخيرية

كما يمكن للجميع التواصل بصورة إلكترونية عن طريق الدخول علي النموذج الموجود بداخل البوابة الإلكترونية للخدمات المواطنين كما هو موضح لكم بالصورة الموضحة بعالية حيث يمكنكم الدخول عن طريق الرابط الإلكتروني الموضح لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي موقع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

في حالة وجود حساب مسجل في المؤسسة قم بكتابة ( اسم المستخدم + كلمة المرور ) داخل الحقول المخصصة لذالك.

الضغط علي أيقونة دخول.

الانتقال إلى نموذج اتصل بنا.

قم بكتابة جميع البيانات داخل الحقول الفارغة.

قم بكتابة خطاب صيغة نموذج طلب مساعدة مالية مع أرفاق جميع الوثائق الثبوتية.

اجب علي سؤال كيف تفضل أن نتواصل معك؟ سواء كان ( اتصال هاتفي، بريد الكتروني).

ضع علامة صح داخل حقل أنا لست برنامج روبوت الخاص بكود recaptcha .

الضغط علي إرسال.

عادة سيتم الرد عليك عزيزي مقدم الطلب في خلال 2 أيام عمل مراجعة لطلبك.

في حال وجود أي استفسارات حول رقم الموحد لمؤسسة الشيخ خليفة “طيّب الله ثراه” يرجى التواصل معنا من خلال حيز مستطيل التعليقات الموجود أسفل هذه المقالة في نهاية صفحة موقعنا الإخباري ثقفني وسوف نقوم بالرد عليكم علي الفور.