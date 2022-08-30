noor.moe.gov.sa رابط نظام نور تسجيل الدخول برقم الهوية 1444 وطريقة التسجيل خطوة بخطوة

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عمر شويل - جدة اشتعلت محركات البحث مؤخرا من قبل الكثير من المواطنين وخاصة أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بالبحث عن رابط نظام نور تسجيل الدخول برقم الهوية 1444 وعن الطريقة الصحيحة التي يمكنهم من خلالها تسجيل الدخول عبر منصة نور التعليمية باستخدام رقم الهوية، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية عن إتاحتها خدمة التقديم والاستعلام عبر منصة نور الالكترونية، وذلك استبدالاً للطرق التقليدية من أجل تقديم أوراق الطلاب في مدارس المملكة وذلك حرصًا منهم على صحة وسلامة ومصلحة الطلاب وأولياء أمورهم وتحويل جميع الخدمات التعليمية إلى إلكترونية، و يمكن الاستفادة من تلك الخدمات في أي مكان تريده بأسرع وقت ممكن.
رابط نظام نور تسجيل الدخول برقم الهوية 1444
تم تفعيل رابط نظام نور تسجيل الدخول برقم الهوية 1444للتسهيل على الطلاب وأولياء أمورهم في الوصول للخدمات المتاحة عبر المنصة، وبالنسبة للطريقة الصحيحة لتسجيل الدخول في نظام نور التعليمي فقد أوضحت وزارة التعليم في المملكة السعودية الطريقة بالخطوات، وتشمل التالي:
- أولاً قم بفتح الصفحة الرسمية لمنصة نور التعليمية مباشرة.
- وبعدها اضغط على زر نسيت اسم المستخدم وكلمة المرور.
- سوف تظهر لك في الحال خانة تقوم بكتابة رقم الهوية الهاص بك فيها .
- ثم أدخل رمز التحقيق الإلكتروني الخاص بك في الخانة المخصص لها .
- بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة بحث ومنها اختر طرق ومعايير البحث .
- ستظهر إليك كافة الإدارات التعليمية قم باختيار الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.
- ومن ثم قم بكتابة اسم المدرسة و الصف الدراسيواضغط على زر بحث.
- ثم اختر أيقونة دخول إلى البريد الإلكتروني والمسجل به المستخدم.
- بعدها اضغط على الرابط المرسل ثم ادخل كلمة السر الخاصة بك واضغط على زر تسجيل.
- بعد عمل حساب جديد عبر نظام نور اتبع الخطوات التالية لتسجيل الطالب.
- قم بكتابة اسم المستخدم.
- قم بالضغط على تسجيل طالب جديد.
- ثم أدخل البيانات والمعلومات المطلوبة، والتي تتضمن (رقم الهوية /صلة القرابة/تاريخ الميلاد).
- يجب تعيين الصف الدراسي الخاص بالطالب.
- ادخل بيانات الطالب.
- تحديد بيانات السكن وأرقام التواصل.
- تحديد اسم المدرسة المطلوب التسجيل بها.
- الموافقة على الإقرار والتعهد.
- وأخيراً تقديم طلب التسجيل.
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