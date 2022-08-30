نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم مشاركة واحدة تؤهلك لسحبين علي 100،000 دولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد انتهي الحلم السابق ولكن الجوائز لم تنتهي، فيوجد حلم قادم قريبا فيجب عليك الآن الاشتراك في مسابقة الحلم لكي تقوم بتحقيق حلمك، حيث هدف المسابقة الأول والأخير هو تحقيق أحلامكم، بمجرد ضغطة زر ستكون مشترك في المسابقة وسيكون متاح لك الفوز بمبلغ مالي تقوم بتحقيق حلمك به مثل شراء منزل أحلام أو شراء سيارة أحلام، أو من الممكن أن تكسب سبيكة ذهبية وغيرها من الجوائز القيمة التي انت بالتأكيد الحاجة إليها.

الاشتراك في مسابقة الحلم

لكل من لم يسعهم الحظ مثل محمد علي عسيري الذي فاز المسابقة السابقة بجائزة تبلغ $150,000، فهل تعلم انك لديك فرصه كبيرة لكي تقوم بالمشاركة والفوز بالجائزة القادمة، حيث تقام المسابقة علي مدار السنة بجوائز تقدر ب 3,500,000 دولار أمريكي (ثلاثة ملايين و خمسمئة ألف دولار أمريكي)، يمكنك الاشتراك الآن عن طريق الطريقة المذكورة أدنى لكي تقوم بالربح.

مسابقة الحلم 2022

لكي تقوم تسجيل رقم الهاتف في مسابقة الحلم 2022 ليس عليك فعل سوى خطوات بسيطة مثل إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve إلى الرقم المرادف لبلدك، حيث يتمتع المشاركين عبر الرسائل النصية بالإجابة على اسأله بسيطة تعطيهم فرص متزايدة للسحوبات لكن يتوجب عليهم إرسال رسالة واحدة على خلال فترة السحب (ما بين سحب وآخر) لتفعيل فرص المشارك بالسحب. ولكي تقوم بمعرفه رقم بلدك ستجده في الفيديو بكل سهولة.

الاشتراك بتطبيق Dream

يعطي التطبيق الحلم مميزات عديدة للمشتركين من خلاله،حيث عليك التسجيل عبر أدخال رقم هاتفك المتحرك وتأكيد بياناتك و ذلك عبر أدخال ثم رمز التأكيد اللذي سيصل من خلال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المتحرك الذي أدخلته، و سوف يحصل المستخدم على عملات رقمية في التطبيق، يستطيع من خلالها المشاركة عن طريق تطبيق الحلم. كما يوافق على استقبال تنبيهات من المنظم عبر التطبيق والرسائل القصيرة والعروض الإعلانية و أي حملات أخرى من المنظم على هاتفه المحمول.

مصداقية مسابقة الحلم

السحوبات تكون عشوائية لا يتدخل بها احد، حيث مع كل إجابة صحيحة على السؤال يحصل المشارك على فرص تضاف إلى رصيده خلال المسابقة (الإجابة الخاطئة لن تحصل على أي فرصة) وستضاف الفرص لكل إجابة صحيحة على السؤال الوارد، حيث أن المشترك الحاصل على 10 فرص يتكرر رقمه في السحب عشر مرات والحاصل على 100 فرصة يتكرر رقمه 100 مرة في السحب على الجائزة.