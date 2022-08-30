نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي وخطوات تسجيل الرغبات عبر موقع tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي، في ظل اهتمام المئات من الطلبة والطالبات بمعرفة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي، أعلنت وزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة التنسيق الخاص بالمرحلة الثالية 2022، والأماكن الخالية لطلاب الثانوية العامة بكليات علمي «علوم ورياضة»، مؤكدة أنه سوف ينطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بعد الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 مباشرة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، موضحة أن الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق عبر منصة مصر الرقمية هو المنفذ الوحيد المتاح للتقدم مباشرة للالتحاق بالجامعات الحكومية والأهلية والمعاهد المختلفة لطلاب الثانوية العامة 2022، وفي التقرير التالي نوافيكم بالتفاصيل كاملة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

يهتم قطاع كبير من الطلاب بمعرفة الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي و التي يوجد بها أماكن شاغرة لطلاب تلك المرحلة، وتتمثل تلك الكليات في عدد من كليات الخدمة الاجتماعية، التربية النوعية، وآداب، تربية رياضية بنات، حقوق، تربية موسيقية، تربية رياضية بنين، تربية طفولة، كلية تكنولوجيا الصناعة، والمعاهد الفنية، المعاهد الفنية التجارية معاهد العلوم الإدارية، بالإضافة إلى جميع المعاهد العالية الفنية المحاسبة.

وفي سياق متصل، مازالت معامل التنسيق الإلكتروني بكافة الجامعات الحكومية تواصل استقبال طلاب المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغبات مرحلة تقليل الاغتراب 2022، وذلك حتى انتهاء الموعد المحدد من قبل الوزارة وهو الأربعاء المقبل، وفقا للشروط والضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي

يستطيع الطلاب تسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 علمي، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، وفقا للخطوات التالية: