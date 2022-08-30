نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معدلات القبول الموحد 2022 في الجامعة الأردنية الهاشمية للعام الدراسي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث مئات من الطلبة والطالبات الآن عن رابط معدلات القبول الموحد 2022 الأردن في الجامعات الأردنية، بعد اعلان نتيجة التوجيهي الاردني 2022 خلال الأيام القليلة الماضية لجميع التخصصات لذلك يريد الطلاب معرفة أماكنهم في الجامعات الاردنية ورسوم التسجيل، ونحن اسرة موقع ثقفني الاخباري نقدم لكم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بالمعدلات.

معدلات القبول الموحد 2022 الأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن معدلات القبول الموحد 2022 في الجامعات الأردنية بعد ظهور نتائج التوجيهي الاردن، حيث تختلف المعدلات في الجامعات الأردنية من جامعة إلى أخرى، وكذلك من تخصص لآخر، لذلك يهتم الطلاب بمعرفة الحدود الدنياللقبول في الجامعات من أجل أخذ كل المعدلات بعين الاعتبار عند التقديم على الجامعات الأردنية، ومن المعروف في المملكة الأردنية الهاشمية أنه تقوم كل جامعة على حدة بتحديد معدلات القبول فيها وذلك نسبةً لعدد من الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار وهي كالتالي:

نسبة النجاح بين الطلاب

ومذلك معدلات الرسوب.

نسبة القبول وعدم القبول على فرع معين دونا عن غيره.

التوقعات الخاصة بـ معدلات القبول الموحد 2022 الأردن

تحدد الجامعات معدلات القبول الموحد 2022 الأردن والحدود الدنيا للمعدلات التنافسية بعد صدور نتائج التوجيهي الاردن 2022، لرصد علامات الطلاب ودراستها جيداً، وتشمل التخصصات المتاحة لطلاب الثانوية العامة الاردنية ما يلي:

الطب.

الصيدلة.

الهندسة بأنواعها.

العلوم.

وترتفع المنافسة على تلك التخصصات بشدة، حيث أنها من أكثر الفروع التي يرغب الطلاب في الالتحاق بها، ومن الجدير بالذكر أنه تعتبر معدلات القبول في الجامعات الأردنية هذا العام مقبولة أكثر من معدلات القبول فيالسنوات السابقة، حيث جاءت على النحو التالي: