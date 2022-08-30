نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم حرس الحدود 1444 رجال عبر أبشر للتوظيف jobs sa المديرية العامة لحرس الحدود في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم حرس الحدود 1444 رجال، هو ما يبحث عنه بعض المواطنين السعوديين ويتم ذلك عبر رابط تقديم حرس الحدود 1444 jobs sa. وكانت المديرية العامة قد حددت موعد استقبال طلبات المتقدمين لمجموعة من الوظائف الشاغرة، والتسجيل سيكون إلكترونيا كما هو الأمر في الغالب، ويعتبر تقديم وظائف حرس الحدود 1444 من أبرز الوظائف التي يهتم بها الآلاف من الأشخاص لأنها مرموقة وكل من يشغلها يستفيد من عدة مزايا، وهي تابعة للمديرية العامة لحرس الحدود، وقد قامت هذه الأخيرة بوضع لائحة محددة تتضمن شروط قبول حرس الحدود 1444 التي يجب أن تتوفر في الجميع دون استثناء، وهو من أقدم الأجهزة بالمملكة، وكل من يعمل فيها يساهم في الحفاظ على الأمن العام بالمملكة، في هذا المقال سنتحدث عن التسجيل في حرس الحدود 1444 أبشر للتوظيف، تابعونا.

تقديم حرس الحدود 1444 رجال

بدأ بالفعل تقديم حرس الحدود 1444 رجال في الموعد المحدد من طرف المديرية، وهذا لشغل وظيفة محاسب من خلال التعاقد، ويكون تقديم حرس الحدود أبشر للتوظيف بداية من تاريخ 30 من شهر أغسطس الحالي إلى غاية يوم الخميس الأول من شهر سبتمبر، والوظائف ستكون في هذه المناطق: تبوك، الشرقية، نجران، الحدود الشمالية، جازان، بحيث يقوم المتقدم بدخول رابط تقديم حرس الحدود jobs sa ويتبع الخطوات التالية:

أولا: الذهاب إلى منصة ابشر توظيف على الإنترنت

ثانيا: يقوم المتقدم بالنقر على خيار شروط التقديم للوظائف، يطالعها جيدا ويتحقق منها ثم يضغط على زر متابعة

ثالثا: يتعين عليه كتابة كل المعلومات الشخصية المطلوبة، منها الاسم الكامل ورقم الطلب وتاريخ الميلاد ورقم الجوال

رابعا: يضيف بيانات المؤهل العلمي، وسنوات خبرته في المجال، وكل المؤهلات العلمية إن وجدت

يضيف رمز التحقق الذي وصله على هاتفه، ثم يضغط على زر الإرسال، وبهذا يكون قد أتم طلبه بنجاح.

شروط وظائف حرس الحدود 1444

حددت المديرية الشروط الواجب توفرها في كل من يريد التسجيل في حرس الحدود 1444. وهي الجنسية السعودية والإقامة الدائمة بها مع استثناء من نشأ مع أهله خارج السعودية لخدمة الحكومة، كما أنه يجب أن يتحلى بالسيرة الحسنة ويثبت بأنه ليس لديه أي سوابق قضائية تخل بالشرف والأمانة. وأن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب وهو البكالوريوس ليشغل الوظيفة التي يرغب بها.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط، يجب أن يكون هناك تناسب تام بين الوزن والطول بالنسبة للمتقدم. وإن كان متزوجا يجب أن تكون زوجته سعودية فالشخص المتزوج من أجنبية يتم رفض طلبه تلقائيا. وإن كانت شهادته العلمية متحصل عليها من خارج المملكة، عليه أن يقوم بمعادلتها والتصديق عليها. مع ضرورة صلاحية الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول، واجتياز كل اختبارات القبول بنجاح.

حرس الحدود تقديم المستندات المطلوبة

هناك مجموعة من الوثائق التي يجب أن يوفرها كل شخص يرغب في حرس الحدود تقديم وهي صورة عن الهوية الوطنية. وكذلك صورة عن الهوية الوطنية لوالد المتقدم، وكذلك صورة هوية الوطنية للجد إن توفرت. ويحضر المتقدم أيضا عدد خمس صور شمسية ملونة حديثة، وكل الوثائق المرفقة يجب أن تكون واضحة ومقاسها A4 ، مع صور عن المؤهلات العلمية الخاصة به والنسخة الأصلية منها.

وصلنا إلى نهاية مقال تقديم حرس الحدود 1444 رجال، والذي تحدثنا فيه عن الخطوات التي يجب اتباعها من أجل التسجيل وكذلك الشروط الهامة للتسجيل عبر رابط تقديم حرس الحدود jobs sa، كما ذكرنا لكم المستندات التي يجب أن يوفرها المتقدمين للوظائف.