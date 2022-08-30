نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدفعة 58 وخطوات الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة 58 لشهر سبتمبر القادم، حيث أعلن البرنامج اليوم الموافق يوم الثلاثاء 30 من شهر أغسطس نتائج الأهلية الخاصة بشهر سبتمبر المقبل 2022، وذكر البرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يمكن التحقق من النتيجة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للبرنامج، وكان قد ذكر أمس الاثنين، أنه سوف يتم صرف الدعم للمستفيدين من الدفعة الثامنة والخمسين، يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر المقبل.

وأوضح حساب “خدمة المستفيدين“، والتابع لبرنامج حساب المواطن السعودي، عبر “تويتر” أيضا، أنه «سوف يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله، أو يوم بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

حساب المواطن يعلن صدور أهلية الدفعة 58 وإليك خطوات الاستعلام عن أهليتك

حساب المواطن يعلن صدور أهلية الدفعة 58 وإليك خطوات الاستعلام عن أهليتك الآن، وهي كما يلي:

أولاً: قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن .

. ثانياً: اضغط على الاستعلام عن حساب المواطن.

ثالثاً: أدخل رقم الهوية الخاص بك.

رابعاً: أضف الرمز المرئي.

خامسا: اضغط على الأيقونة الخاصة بالاستمرار، وذلك لكي تستعلم عن الأهلية، حيث ستظهر جميع المعلومات الخاصة بالدعم، بالإضافة إلى نتائج الأهلية.

وفي حال اتضح أنك من ضمن من نالوا الأهلية، ففي هذه الحالة سوف يظهر للمستفيد البيانات التالية:

تاريخ دراسة الأهلية بالحساب.

كل بيانات التابعين للعائل، وعددهم.

كافة حالات الأهلية السابقة للمستفيد.

وأما في حال إن كنت غير مؤهل، ففي هذه الحالة سوف تظهر عبارة «غير مؤهل»، والبيانات التالية:

تاريخ دراسة الأهلية بالحساب.

الأسباب المتعلقة برفض الأهلية لصرف الاستحقاق.

ماذا سيحدث حال تقديم اعتراض؟

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تقديم اعتراض لعدم الأهلية، فإنه سوف يتم الرد على الاعتراض المقدم. وذلك في أقرب وقت ممكن.

يمكن معرفة حالة الاعتراض أيضا، عن طريق حسابك، وذلك من خلال:

دراسة الأهلية.

اعتراضات الأهلية السابقة.

وينصح بتقديم الاعتراض على عدم الأهلية قبل يوم 10 من الشهر الميلادي، وبعد تقديم الاعتراض، سيتم دراسة الأهلية، وإبلاغ باستيفاء لشروط الأهلية عن طريق حساب دراسة الأهلية. وفي حال انطباق شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم شمله في الدعم.

استفسار حول لا يوجد دفعة رغم التأهيل

ورداً على التغريدة الخاصة، بإعلان صدور نتائج الأهلية، قال أحد المستفيدين: «أنا جاءتني الحالة مؤهل. ورغم ذلك لا يوجد دفعة في هذا الشهر، من يعرف يعلمني؟».

وجاء الرد من “خدمة المستفيدين”، وعلى الفور، «أهلا بك، في حال صدرت لك نتيجة الأهلية، “مؤهل”. بتاريخ 29/ 8/ 2022، وانطبقت عليك معايير الاستحقاق، سيشملك الدعم بتاريخ “11 سبتمبر”. ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن، فبإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية، نسعد بخدمتك».

لكن التغريدة التي تم نشرها، عليها المزيد من الردود، والأسئلة. ويمكنك أيضا، عزيزي القارئ الاطلاع عليها، فحتما ستستفيد.