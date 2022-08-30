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عمر شويل - جدة ما هو نظام نور وشرح طريقة التسجيل والاستعلام به، وزارة التربية والتعليم السعودية قد تمت أنشاءه والغرض منه ضم كل ما يتعلق بالتعليم في مكان واحد سواء ما يتعلق الطلاب أو ما يتعلق بالمعلمين وأيضاً المواد التعليمية لجميع الصفوف حتى تجعل من السهل على كل من يعمل في التعليم أن يؤدي ما عليه بالشكل المطلوب.

ما هو نظام نور وما هي خطوات الاستعلام به لأولياء الأمور

ولكي تنضم إلى نظام نور للتعليم يجب عليك أولاً أن تقوم بعمل تسجيل جديد في نظام نور للتعليم، لكي تستطيع الوصول إلى ما هو موجود على هذا برنامج نظام نور من خدمات إلكترونية مختلفة كتحميل المواد التعليمية ومعرفة نتائج الامتحانات ومتابعة غياب الطلاب ومتابعة مستوي الطلاب والعديد من الخدمات الأخرى التي ستكتشفها بنفسك.

تعرف على نظام نور

يعد نظام نور واحداً من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث توفر عدداً من الخدمات الإلكترونية للطلاب، بالإضافة إلى توفير نتائج الطلاب برقم الهوية. ويعمل نظام نور للإدارة التربوية كنظام آلي متكامل يوفر إمكانية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي، فيتيح لولي الأمر تقديم وإرسال طلبات تسجيل الأبناء و متابعتها ومعالجتها.

شرح طريقة تسجيل الدخول لنظام نور 1444

كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى رابط نور التعليمي.

ثم أدخل البيانات المطلوب إدخالها.

وهي عبارة عن اسم المستخدم، وكلمة السر، ورمز التحقق الرقمي الظاهر على الشاشة.

تسجيل الدخول إلى موقع نور ولي أمر جديد 2023 / 1444