نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو نظام نور وما هي خطوات الاستعلام به لأولياء الأمور في المقال التالي
عمر شويل - جدة ما هو نظام نور وشرح طريقة التسجيل والاستعلام به، وزارة التربية والتعليم السعودية قد تمت أنشاءه والغرض منه ضم كل ما يتعلق بالتعليم في مكان واحد سواء ما يتعلق الطلاب أو ما يتعلق بالمعلمين وأيضاً المواد التعليمية لجميع الصفوف حتى تجعل من السهل على كل من يعمل في التعليم أن يؤدي ما عليه بالشكل المطلوب.
ما هو نظام نور وما هي خطوات الاستعلام به لأولياء الأمور
ولكي تنضم إلى نظام نور للتعليم يجب عليك أولاً أن تقوم بعمل تسجيل جديد في نظام نور للتعليم، لكي تستطيع الوصول إلى ما هو موجود على هذا برنامج نظام نور من خدمات إلكترونية مختلفة كتحميل المواد التعليمية ومعرفة نتائج الامتحانات ومتابعة غياب الطلاب ومتابعة مستوي الطلاب والعديد من الخدمات الأخرى التي ستكتشفها بنفسك.
تعرف على نظام نور
يعد نظام نور واحداً من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث توفر عدداً من الخدمات الإلكترونية للطلاب، بالإضافة إلى توفير نتائج الطلاب برقم الهوية. ويعمل نظام نور للإدارة التربوية كنظام آلي متكامل يوفر إمكانية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي، فيتيح لولي الأمر تقديم وإرسال طلبات تسجيل الأبناء و متابعتها ومعالجتها.
شرح طريقة تسجيل الدخول لنظام نور 1444
كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى رابط نور التعليمي.
- ثم أدخل البيانات المطلوب إدخالها.
- وهي عبارة عن اسم المستخدم، وكلمة السر، ورمز التحقق الرقمي الظاهر على الشاشة.
تسجيل الدخول إلى موقع نور ولي أمر جديد 2023 / 1444
- إذا أردت تسجيل الدخول كولي أمر جديد يمكنك الدخول على الرابط الإلكتروني الخاص بنظام نور.
- ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة.
- ثم لتسجيل حسابك كولي أمر، أدخل رقم الهوية أو رخصة الإقامة الخاصة بك.
- ثم أدخل الاسم المقترح الذي ستستخدمه للدخول إلى النظام.
- انقر تسجيل، ثم أدخل رقم الهوية أو رخصة الإقامة للطالب.
- اختر صلة قرابتك للطالب، وإذا لم تكن (أب) هي صلة القرابة سيظهر حقل رقم الهوية أو رخصة الإقامة للأب.
- اختر جنسية الطالب، وإذا لم تكن سعودية يظهر تاريخ انتهاء الإقامة.
- انقر بعد ذلك تدقيق.
- اختر جنسيتك وأدخل رقم السجل المدني أو رخصة الإقامة.
- ثم أدخل اسمك الرباعي بالعربية والإنجليزية، ثم الجنس، ثم تاريخ الميلاد، ثم رقم الجوال، ثم حفظ.
- ثم يقوم النظام بإرسال رسالة إلى جوالك تحتوي على كلمة السر واسم المستخدم الخاص بك.
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