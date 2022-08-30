فرنسا تعارض فرض حظر على منح تأشيرات للروس

جدة - نرمين السيد - أعلنت فرنسا، أن على الاتحاد الأوروبى ألا يمنع السياح الروس من زيارة دول التكتل، وذلك قبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد فى براج، والذى سيناقش مطالب دول البلطيق وبعض الدول الأعضاء الأخرى بحظر منح التأشيرات لمواطنى روسيا.





وذكرت وثيقة فرنسية، أنه "مع تفهم مخاوف بعض الدول الأعضاء فى هذا السياق، يجب ألا نقلل من أهمية قوة التغيير الناشئة من تجربة العيش تحت ظل الأنظمة الديمقراطية بشكل مباشر، وخصوصا للأجيال القادمة". وأضافت الوثيقة، أنه "يجب أن تعكس سياسات التأشيرات الخاصة بنا ذلك وأن تستمر فى السماح بالتواصل بين مواطنى دول الاتحاد الأوروبى والمواطنين الروس غير المرتبطين بالحكومة الروسية". وفى وقت لاحق اليوم الثلاثاء، سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى فى اجتماع يستمر يومين فى براج.

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