الهجرة الدولية: 6.9 مليون نازح داخلى فى أوكرانيا بسبب الحرب

جدة - نرمين السيد - ذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن عدد النازحين داخليا بسبب الحرب فى أوكرانيا، ارتفع ليصل إلى 6.9 مليون شخص، وذلك حتى 23 أغسطس الجارى، مشيرة إلى أن أكثر من 300 ألف شخص نزحوا منذ يوليو الماضى فى جنوب وشرق البلاد.





وقال رئيس بعثة المنظمة فى أوكرانيا آن نجوين - فى تقرير للمنظمة اليوم الثلاثاء - "إن الحرب لا تظهر أية بوادر على التراجع، كما أن النزوح الداخلى المطول يولد احتياجات ونقاط ضعف متزايدة"، مؤكدا أن الاحتياجات المتزايدة تتطلب المزيد من الالتزام والدعم من المنظمات الإنسانية، لافتا إلى أن المساعدة يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى جميع المحتاجين، بما فى ذلك أولئك الموجودين فى المناطق التى يصعب الوصول إليها.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف النازحين (44%) فى سن العمل لا يكسبون حاليا أى أموال، موضحة أن ثلث هؤلاء أكدوا أن الراتب هو المصدر الأساسى لدخلهم بعد النزوح، بينما يعتمد 24% على دعم الدولة، موضحا أن الأسر المشردة لجأت إلى تدابير مثل خفض النفقات (70%)، بما فى ذلك الغذاء فى حين تحمل ثلثها ديونا جديدة.

وأفاد التقرير بأن الظروف المعيشية للنازحين داخليا مقلقة بشكل خاص مع اقتراب فصل الشتاء، لافتا إلى أن 22% من النازحين قالوا إن مساكنهم الحالية غير ملائمة لفصل الشتاء الأوكرانى القاسى، وأن أكثر من الثلث غير قادرين على الانتقال إلى سكن مناسب بسبب نقص الأموال.. مبينا أن من بين النازحين الذين يعيشون فى القرى (يقدر عددهم بمليونى شخص) لا يحصل 30% على الخدمات الطبية.