العالم اليوم - فرصة تاريخية للزمالك.. مصر ترحب باستضافة مونديال الأندية

انتم الان تتابعون خبر فرصة تاريخية للزمالك.. مصر ترحب باستضافة مونديال الأندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 04:19 مساءً - ما زال الغموض يحيط ببطولة كأس العالم للأندية 2022، حيث لم يعلن بعد "فيفا" عن موعد ومكان البطولة، وهو ما فتح الباب لمصر للتفكير في الترشح لاستضافة البطولة للمرة الأولى.

وكان من المقرر إقامة البطولة في ديسمبر، لكن تعارض الموعد مع بطولةكأس العالم للمنتخبات في قطر بنفس التوقيت أربك حسابات "فيفا" وجعل البطولة مهددة بالإلغاء.

ويبحث "فيفا" عن دولة مستضيفة تطابق شروطه التي وضعها، وأبرزها دفع 25 مليون دولار رسوم طلب غير قابلة للاسترداد، بالإضافة إلى تحمل اتحاد الكرة تكاليف إقامة بعثات الفرق المشاركة بالكامل، فضلا عن تحديد 9 ملاعب للتدريب و4 فنادق للإقامة من فئة 5 نجوم، وملعبين رئيسيين للمباريات، ومطابقة معايير فيفا في النقل التلفزيوني.

مصر تترقب

وفي وقت يبحث كأس العالم للأندية خلاله عن بلد مستضيف، تعالت أصوات في القاهرة للمطالبة بتنظيم مصر للحدث، وهو الأمر الذي رحبت به وزارة الشباب والرياضة.

وفي حديث لموقع دوت الخليج قال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد فوزي: "نرحب بتنظيم كأس العالم للأندية، لم لا؟ نحن قادرون على ذلك بكل تأكيد".

وأضاف فوزي: "أصبحت مصر قبلة للاتحادات الدولية الرياضية العالمية، بسبب البنية التحتية الرياضية والإنشائية التي تشهدها مصر لتجعلها إحدى أفضل دول العالم في المجال الرياضي".

وتابع متحدث وزارة الرياضة: "سنبدأ بالفعل إجراءات الاستضافة لهذا الحدث الكبير والمهم فور وصول خطابات رسمية لطلب التنظيم إلى الوزارة".

فرصة الزمالك

ولكي تحصل وزارة الرياضة على موافقة الحكومة المصرية لا بد أن يكون لديها طلبا رسميا من اتحاد الكرة مباشرة، أو أي ناد آخر يطلب التنظيم من خلال اتحاد الكرة.

نادي الزمالك يستعد للتقدم بطلب رسمي لاستضافة البطولة، كما يدرس اتحاد الكرة الأمر لطلب الاستضافة من وزارة الشباب والرياضة مباشرة.

ولم يشارك الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية عبر تاريخ المسابقة، ولذلك يسعى لاستغلال فرصة تتويجه بلقب الدوري المصري الممتاز 2021-2022 ليصبح من حقه المشاركة ممثلا للبلد المستضيف.

وتضغط جماهير نادي الزمالك بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحريك طلب استضافة المونديال، أملا في رؤية الفارس الأبيض يواجه الكبار في بطولة "فيفا" للأندية للمرة الأولى.

المشاركون في المونديال

يعد ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا على رأس الأندية التي ضمنت مشاركتها في مونديال الأندية 2022 حال إقامته.

ريال مدريد سيشارك بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا، وسيمثل الوداد المغربي قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب فريق سياتل ساوندرز الأميركي ممثلا لأمريكا الشمالية، بينما يُنتظر الكشف عن هوية ممثلي أميركا الجنوبية وآسيا وأوقيانوسيا، فضلا عن بطل الدوري في البلد المستضيف.