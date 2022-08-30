العالم اليوم - حجج جديدة من ماسك لإلغاء صفقة "تويتر".. والأخيرة تنفي صحتها

انتم الان تتابعون خبر حجج جديدة من ماسك لإلغاء صفقة "تويتر".. والأخيرة تنفي صحتها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 04:19 مساءً - تقدم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، مجددا بطلب لإلغاء صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واستند هذه المرة إلى المعلومات الواردة في شكوى مسؤول الأمن السابق في الموقع.

وفي طلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، اليوم الثلاثاء، قال ماسك إن فريقه القانوني أخطر تويتر بـ "أسس إضافية" لإنهاء الصفقة، بالإضافة إلى تلك الواردة في إشعار الإنهاء الأصلي الصادر في يوليو.

وفي رسالة إلى شركة تويتر، والتي تم تضمينها في الملف، استشهد مستشاري ماسك بتقرير مسؤول الأمن السابق، بيتر زاتكو.

زاتكو، والذي شغل منصب مسؤول الأمن في "تويتر" حتى إقالته أوائل هذا العام، زعم في شكواه إلى المسؤولين الأميركيين أن الشركة ضللت المنظمين بشأن دفاعات الأمن السيبراني الضعيفة وتراخيها، في محاولة التخلص من الحسابات المزيفة التي تنشر معلومات مضللة.

وقالت الرسالة، الموجهة إلى كبير المسؤولين القانونيين في "تويتر"، فيجايا غادي، إن مزاعم زاتكو توفر أسبابا إضافية لإنهاء الصفقة إذا تم تحديد إشعار الإنهاء في يوليو "على أنه غير صالح لأي سبب".

من جهتها، قالت شركة تويتر إن الأسباب المقدمة في إشعار ماسك غير صحيحة.

وأمضى الملياردير إيلون ماسك شهورا في الادعاء بأن الشركة كذبت عليه بشأن نسبة هذه الحسابات المزيفة والبريد العشوائي على الشبكة الاجتماعية، مما يعني أنه لا يتعين عليه تنفيذ الصفقة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار.

ويمهد قرار ماسك الانسحاب من الاتفاق الطريق لمعركة قانونية عالية المخاطر في أكتوبر.