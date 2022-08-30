نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي الجديد في المملكة وجدول الإجازات وموعد بداية الدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي الجديد في المملكة 1443 وجدول الإجازات وموعد بداية الدراسة. حيث إنه من الطبيعي أن التعليم يعتبر من أكثر ما يهتم به جميع المواطنين داخل أي دولة في العالم. كما أن كل ما يختص بالتعليم والقرارات الوزارية التي تختص به يعتبر من أكثر اهتمامات المواطن. وكذلك الحال في المملكة العربية السعوديه تهتم المواطنين بكل ما يختص بالتعليم وبقرارات وزارة التعليم السعودي أيضاً. ونظراً لما قامت به وزارة التعليم السعودي بإصدار قرارات جديدة تختص بالتعليم بالمملكة يبحث المواطنين عن ماهو جديد عن الدراسة بالمملكة. ولذلك سوف نقوم اليوم بعرض تفاصيل التقويم الدراسي للعام الجديد وجدول الإجازات وكذلك موعد بداية الدراسة في المملكة. كما يمكنك التعرف أيضاً على تجديدات منهجية العام القادم وثلاثة فصول بالعام وأخر أخبار وتصرحات وزارة التعليم.

التقويم الدراسي الجديد في المملكة 1443

حيث يبحث العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن ماقد قامت وزارة التعليم السعودي بالإعلان عنه . فلقد قامت وزارة التعليم السعودي بالإعلان التقويم الجديد الدراسي وكذلك الإجازات بجداول تتناسب مع تطور التعليم في العالم. فمن الجدير بالذكر حرص الحكومة السعودية على مصلحة تلاميذها وكذلك سعيها لتقديم الأفضل لهم. كما قامت المملكة منذ فترة ماضية بالإعلان عن إن العام الدراسي سوف يتكون من ثلاثة فصول وليس اثنين فقط كالمعتاد. حيث صرح وزير التعليم عن العام الدراسي كما يلي:

تطبيق الفصول الثلاثة في التعليم خلال العام الدراسي المقبل، كل فصل دراسي يتكون من 13 أسبوعًا، وبين كل فصل دراسي إجازة مدة أسبوع

جدول الإجازات للعام الجديد 1443

من الجدير بالذكر إنه عندما قامت وزارة التعليم بالمملكة بعرض الجدول التعليمي للعام الجديد تم توضيح أيضاً الإجازات والعطلات الرسمية في العام. سوف يضم العام الجديد الكثير من العطلات الطويلة وكذلك عطلات الأعياد. فسوف يضم العام الجديد 12 عطلة بمجموع 69 يوم بما في ذلك عطلة نهاية الأسبوع. وتم احتساب ذلك بناءاً لما تم عرضه من قبل وزارة التعليم بالمملكة. والجدول التالي سوف يوضح لكم الإجازات التي يحتوي عليها العام الجديد في السعودية.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 1443 في المملكة

يمكننا عرض الموعد المحدد لبداية العام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية كما قامت بعرضه وزارة التعليم السعودية. حيث أعلنت وزارة التعليم بالمملكة أن موعد بداية العام الجديد داخل المدارس هو يوم 31 من أغسطس لعام 2021 والموافق 21 من محرم لعام 1443.

التقويم الدراسي الجديد في المملكة 1444

كما قامت وزارة التعليم السعودية أيضاً بالإعلان عن التقويم الدراسي الجديد في هذا العام لعام 1444 هجريا. ويمكننا عرض التقويم كما حددته الوزارة كما يلي: