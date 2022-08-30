مجددا.. الصين تفرض الإغلاق على ملايين المواطنين بسبب كورونا

وحسبما ذكرت "فرانس برس"، يلازم سكان مدينتى شنجدو وشينال فى مقاطعة خبى بيوتهم حتى نهاية الأسبوع الجارى، بعد ظهور بؤرة لفيروس كورونا.
وفرضت السلطات الصينية الإغلاق على أكثر من 13 مليون شخص فى بلدة تى دجان الحدودية مع بكين، وألزمت السكان بإجراء تحاليل "بى سى آر"، وذلك فى أعقاب اكتشاف 8 إصابات بالفيروس خلال يومين، حيث تواصل الصين تطبيق سياسة صحية صارمة.
كما تفرض السلطات إغلاقا موجهًا فى مواقع محددة كما تلزم القيام بتحاليل "بى سى آر" فى بعض الأماكن كل 72 وحتى 48 ساعة، وتلوح بامكانية فرض حجر صحى على كل مسافر يتنقل من مقاطعة إلى أخرى.
وبحسب "فرانس برس"، فقد عاود متحور أوميكرون الانتشار من جديد فى المدن الكبرى فى الصين، ما جعل السلطات تفرض إغلاقًا فى المناطق السكنية وتحليل "بى سى آر" قبل 24 ساعة من مغادرة المنطقة فى غرب البلاد، ودعت إلى تجنب التنقل "غير الضرورى".
كما طبقت الصين الإغلاق فى مدينة تيانجين الضخمة التى تضم 18 مليون نسمة، والمتخصصة فى التكنولوجيا الحديثة، ما أدى إلى إغلاق أكبر سوق فى العالم للإلكترونيات فى هواكيانجباى.
ويستمر إغلاق قاعات السينما والحدائق فى مقاطعة فوتيان حتى يوم الجمعة المقبل.
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