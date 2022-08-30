كوريا الجنوبية تعلن زيادة ميزانية الدفاع للعام المقبل بنسبة 4.6%

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنها تسعى لزيادة قدرها 4.6% على أساس سنوى فى ميزانيتها الدفاعية للعام المقبل، مع التركيز على تعزيز نظام الردع الرئيسى لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.





وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن الوزارة اقترحت ميزانية قدرها 57.1 تريليون وون (42.3 مليار دولار) للعام المقبل، مقابل 54.6 تريليون وون هذا العام، وتخطط الحكومة لعرضها على الجمعية الوطنية يوم الجمعة المقبل للموافقة عليها.

وأوضحت الوكالة أن الوزارة تسعى لإنفاق 17.2 تريليون وون لشراء الأسلحة ومشاريع أخرى لتعزيز القدرات الدفاعية - بزيادة قدرها 2% عن العام السابق، مع تخصيص 40.1 تريليون وون لتشغيل القوات العسكرية، بزيادة سنوية قدرها 5.8%.

وأشارت إلى أن الميزانية المقترحة تتضمن خطة بقيمة 5.25 تريليون وون لتطوير نظام "المحاور الثلاثة" فى البلاد والذى يتكون من منصة الضربة الوقائية "سلسلة القتل"، والبرنامج الكورى للعقاب والانتقام الهائل (KMPR)، ونظام الدفاع الجوى والصاروخى الكورى (KAMD).

وتتضمن الخطة رفيعة المستوى مشروعا بقيمة 124.9 مليار وون لتأمين طائرات بدون طيار للمراقبة على ارتفاع متوسط، ومشروعا بقيمة 129.2 مليار وون لشراء المزيد من صواريخ باتريوت الاعتراضية المتطورة-3 (PAC-3)، وخطة بقيمة 41.7 مليار وون لتأمين قاذفات صواريخ متعددة 230 ملم.