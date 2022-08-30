نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وعيوب هاتف ايفون ١٤ برو ماكس وميعاد اصداره الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هاتف ايفون ١٤ برو ماكس من الهواتف التي تم تصنيعها حديثاً، وبسبب شكل الهاتف الأنيق والجذاب تحمس القليل من الأشخاص لشراء هذا الهاتف والقيام بتجربته لأول مرة، حيث وجدوا الكثير من المميزات المتنوعة التي لا توجد في أي هاتف ذكي أخر، ومن هنا أقبل الملايين من الأشخاص في كافة أنحاء العالم على شراءه والاستمتاع بمميزاته الجديدة.

هاتف ايفون ١٤ برو ماكس

أعلنت شركة أبل الأمريكية كافة المواصفات الموجودة في هاتف ايفون ١٤ برو ماكس بالتفصيل وهي كالآتي:

نوع البطارية ليثوم بوليمر وسعتها 3420 ملي أمبير.

يدعم خاصية الشحن السريع.

سعة الذاكرة الداخلية 128GB / 256GB / 512GB / 1.

سعة الذاكرة الداخلية 128GB / 256GB / 512GB / 1. نوع المعالج سدادسي النواة.

وجود مستشعر التعرف على الوجه والبارومتر والبوصلة والدوران.

معالج رسومي من النوع Apple GPU.

سعة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت.

Chipset من النوع Apple A16 Bionic.

Chipset من النوع Apple A16 Bionic. حجم الشاشة 6.72 بوصة.

وزن الهاتف 196 جرام.

وزن الهاتف 196 جرام. طول الهاتف 163.1 ملي متر، عرضه 74.2 ملي متر، سمكه 7.8 ملي متر.

نوعه Super Retina XDR OLED.

دقة الهاتف 2778 × 1284 بكسل.

نوعه Super Retina XDR OLED. دقة الهاتف 2778 × 1284 بكسل. سعة الكاميرا الأمامية والخلفية 12 ميجا بكسل.

نوع الشريحة الأولى Nano Sim.

نظام تشغيل ios.v16.

مواصفات هاتف ايفون 14

هناك مصادر قوية تعتزم شركة آبل تغيير الإطار المعدني للهاتف من الفولاذ المقاوم للصدأ إلى آخر مصنوع من التيتانيوم ، وهي مادة متينة تحمي الهاتف من المزيد من الخدوش والصدمات.أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فستكون بنفس شكل النوتش في سلسلة iPhone 13 بدقة 12 ميجابكسل. ويأتي iPhone 14 بنظام iOS 16 ويحتوي على شاشة بحجم 6.1 بوصة. ويستخدم iPhone 14 نفس المعالج مثل سلسلة iPhone 13 السابقة ، شريحة A15. يشتمل الهاتف على ثلاث كاميرات خلفية. من بينها الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 1.6 لتصوير أوضح وأكثر دقة. بطارية الهاتف 3350 مللي أمبير مع شحن 25 وات.

عيوب هاتف ايفون ١٤ برو ماكس

من أشهر العيوب الموجودة في هاتف ايفون ١٤ برو ماكس وهو كالآتي:

عدم وجود ذاكرة داخلية حيث تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية حوالي 1 تيرا بايت.

كما أنه من ضمن العيوب الموجودة في الهاتف أنه لا يأتي مع الهاتف سماعة أذن خارجية.

عدم وجود مستشعر البصمة.

تكلفة هاتف ايفون ١٤ برو ماكس

حيث أنه في الفترة الأخيرة تم تحديد سعر الهاتف في كافة أنحاء العالم العربي وهو كالآتي: