نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تعويضات الهدد في جدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على تعويضات الهدد في جدة .. أعلنت اللجنة الخاصة بالأحياء العشوائية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية أنه تم دفع التعويضات أو الإيجا لأكثر من 17 ألف أسرة من السكان الموجودين في المناطق التي تمت إزالتها بقيمة تعويضات وصلت إلى 374 مليون ريال سعودي وذلك منذ بدء المشروع من شهر أكتوبر في العام الماضي وكذلك أنه تقدم مجموعة من الخدمات المجانية للسكان منذ بدء الإزالة وعدد تلك الخدمات المقدمة لتلك الأسر قد وصلت إلى 95 ألف خدمة من بينها السلال الغذائية ونقل الفرش والعفش وحليب الأطفال وكذلك تقديم الوجبات المدرسية وكذلك تم تسكين عدد 17911 أسرة سعودية تم إجلاءها .

شروط الحصول على تعويضات الهدد في جدة

وعلى نفس الصعيد فقد أوضحت الهيئة العامة والخاصة بالعقارات في المملكة العربية السعودية.

والتي تخرج منها أو تتفرع منها لجنة الأحياء العشوائية داخل مدينة جدة أنها بشكل دائم تفتح أبوابها للمواطنين.

من أجل استكمال وإنهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات الخاصة بهم نظير هدم منازلهم.

وذلك عن طريق بعض الخطوات البسيطة وهي :-

فيمكنك تقدم الرقم الخاص بتوثيق وإثبات الإخلاء الذي حصلت عليه أثناء ترك المبنى.

وكذلك تقديم صورة من الوثيقة الملكية الخاصة بك.

بجانب ذلك يمكنك تقديم الفاتورة الأخيرة للمياه أو الكهرباء .

بجانب صورة فوتوغرافية تظهر المبنى إن كان ذلك متاحًا بجانب كتابة كافة البيانات الخاصة بمالك العقار.

وكذلك صورة الهوية الشخصية الخاصة به مع الوكالة الشرعية للوكيل .

وهويته الشخصية ورقم اللآيبان الخاص بالفرد المستفيد من أجل التحويل الخاص بمبلغ التغويض عليه على هذا الحساب.

وبشأن الآلية الخاصة باحتساب القيمة المعروضة من التعويض من أجل إزالة الأحياء العشوائية.

والممنوحة لكل عائلة أو منزل فقد أوضحت الأمانة الخاصة بالأحياء أنه سيتم الانتهاء من عمليات الإزالة .

وكذلك التنظيم الخاصة بالمخططات التحسينية والتطويرية لهذه الأحياء .

وبعد ذلك سيتم إزالة الركام الخاص بعملية الإزالة ومنح التعويضات إلى أصحابها وتختلف التعويضات .

من منزل للآخر فالمنازل والعقارات التي تحتوي على صك ملكية شرعية وقانونية فسيتم تعويض المالك.

بقيمة الأرض والمباني التي كانت على تلك الأرض وكذلك التكاليف الخاصة بالأنقاض.

أما بالنسبة للعقارات التي ليس لها صك شرعي أو قانوني وكذلك ليست نظامية يتم التعويض لأصحابها عن قيمة الأنقاض فقك.