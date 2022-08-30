نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل مواقع شحن عملات تيك توك 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواقع شحن عملات تيك توك الكثير منها مخادع فلابد التأكد قبل الدفع ولذلك قمنا توضيح أفضل المواقع للشحن وهي الآمنة لكم، الكثير من المشاهير الآن يعتمدون على التيك توك لأنه يدير لهم ربح مادي حيث أن الفيديوهات قصيرة ولا تحتاج لجهد كبير ولا إمكانيات باهظة الثمن.

افضل مواقع شحن عملات تيك توك

موقع تيك توك

موقع سيريل ستور

موقع باقات

موقع كوبرا لاين

موقع رصيد

موقع تيك توك

الموقع الرسمي للتطبيق وهو أفضل تطبيق آمن لك في الشحن الأمر بسيط عليك تسجيل الدخول للتطبيق وفي حالة إذا لم يكن لديك حساب قم بإنشائه وبعد الشراء سيتم تحويل العملات في حسابك و سنوضح في أسفل المقال كيفية الشحن.

موقع سيريل ستور

الموقع موثوق منه وله سجل تجاري وموقع رسمي في المملكة العربية السعودية حيث تستطيع شحن العملات بكل سهولة مع إمكانية شحن الكثير من العملات للبرامج والألعاب يعتمد على نظام البطاقات للشحن وله العديد من التعليقات الإيجابية حول الموقع.

موقع باقات

الدخول لموقع باقات وتحديد فئة الشحن مقابلها العملات ثم إضافة رقم هاتفك الخاص الذي قمت بتسجيله على حسابك في تطبيق التوك توك ثم أتم عملية الشراء العملات ستجدها في حسابك في خلال 15 دقيقة وفي حالة وجود مشكلة التكلم مع خدمة العملاء عبر الموقع.

موقع كوبرا لاين من مواقع شحن عملات تيك توك الآمنة

الموقع آمن جداً مدة شحن العملات في الحساب تصل لنصف أو 24 ساعة من تنفيذ الطلب حيث مرحلة الطلب يتم تنفيذها عبر ثلاث مراحل وهي انتظار المراجعة وقيد التنفيذ وتم التنفيذ:

أدخل اسم المستخدم والايميل الخاص به بحسابك. تأكد من ظهور اسمك بشكل صحيح قبل الشحن. قم بعملية الشراء وانتظر 24 ساعة حتى تنفيذ الطلب.

موقع رصيد

من خلال هذا الموقع يمكنك شراء العديد من العملات للبرامج والألعاب غير عملات برنامج تيك توك والموقع يعتمد أيضاً على البطاقات قم بتحديد البطاقة مقابل الفئة ووضعها في السلة ثم قم بعملية الدفع وانتظر العملات في حسابك

طريقة شحن عملات تيك توك من داخل التطبيق