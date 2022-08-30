نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احدث التوقعات لمواصفات ومزايا هاتف ايفون 14 برو ماكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هاتف ١٤ برو ماكس من أحدث الهواتف لعام ٢٠٢٢ حيث تقوم شركة أبل بتحديث إمكانيتها من كل عام حيث يعتبر تلك الهاتف من الهواتف الذكية التي لا مثيل لها وسوف نتناول خلال هذا المقال مميزات هاتف ١٤ برو ماكس.

مميزات هاتف ١٤ برو ماكس

يعتبر تلك الهاتف من أهم الهواتف التي يوجد بها العديد من المميزات وسوف نتناول اهمها خلال تلك السطور

يقدم هاتف ١٤ برو ماكس جودة كاميرا عالية للغاية وكثيرًا ما تظهر الصورة بدقة حيث تقدم الكاميرا الأمامية دقة تصل إلى ١٢ ميجا بكسل وكاميرا خلفية بجودة ٤٨ و١٢ و١٢ ميجا بكسل.

يقدم هاتف ١٤ برو ماكس معالج وسريع للغاية بسرعة معالج سداسي النواة.

كما يتمتع تلك الهاتف بمعالج ISO.

كما يتمتع تلك الهاتف بمعالج ISO. يتمتع تلك الهاتف بخاصية الاستشعار والدوران والحماية.

خاصية الحماية عالية جدًا حيث يتمتع بخاصية البصمة وخاصية الوجه.

يصل وزن هاتف ١٤ برو ماكس بحوالي ٢١٠ جرام.

يصل وزن هاتف ١٤ برو ماكس بحوالي ٢١٠ جرام. تصل عرض الشاشة إلى ٦.٧١ بوصة مما يجعل جودة الألوان طبيعية وجذابة.

يُصنع الجهاز من مادة الزجاج المقاوم للكسر وإطار من التيتانيوم.

الكاميرا تصور بتقنية عالية جدًا ربما تصل إلى 8k.

الهاتف اكثر جاذبية أنه بدون حواف جانبية.

مميزات ايفون 14 برو ماكس

الهاتف يحتوي على طبقة واقية من السيراميك على الشاشة لحمايته ، وكذلك سماعات ستيريو ، تعمل على نظام iOS 16 ،

الهاتف متوفر باللون الفضي ، والأزرق ، والذهبي ، وجودة الصورة مرتفعة. حتى 8 كيلو ، الهاتف مصنوع من الزجاج والالمنيوم.

عيوب هاتف ١٤ برو ماكس

تعتبر سعة البطارية منخفضة تصل إلى ٤٥٠٠ أمبير.

لا يدعم خاصية الراديو.

يعتبر شاحن هاتف ايفون ١٤ برو ماكس غير سريع مقارنة بالنسبة لسعره.

سعر هاتف ايفون ١٤ برو ماكس

يختلف سعر الهاتف حسب المساحة