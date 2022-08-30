نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواصفات والسعر المتوقع لهاتف iPhone 14 Pro Max في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد كثير من محبي الهواتف وتغييرها بشكل مستمر. لذا فإن شركة Apple تقدم لكم ما تريدونه من خلال إصدار هاتف جديد كل عام بشكل مختلف تماما. ووجهة خارجية حديثة. لذا فإن جميع الشركات تاخذ هواتف الآيفون قدوة لهم. حيث تتبع طريقة وضع الكاميرا وأيضا بعض المواصفات الداخلية حتى يكون الهاتف شبيه للايفون لكن بسعر قليل ومن الجدير أن نذكر أن هاتف آيفون يصعب تقليده. من حيث سرعة الأداء وجودة الكاميرا. لذا سوف نتحدث عن كل ما يتعلق بالهاتف في هذا المقال

موعد إطلاق الهاتف في الأسواق

يتساءل الكثير عن موعد الإنطلاق لكي يتم شرائه على الفور. لذلك فإن الشركة أصدرت تقرير بأن هاتف iPhone 14 سيتم إصداره في شهر سبتمبر هذا العام. والفئة الأخرى من الهاتف وهو iPhone 14 Pro Max سيكون الإصدار متأخر قليلا عن الإصدار الأول حيث يمكنكم الشراء في شهر فبراير العام المقبل، وهناك أيضا تساؤل عن موعد الإصدار في الشرق الأوسط، حيث أكد مصدر تابع للشركة أنه سيتم إصداره في السعودية أولا يلي ذلك دولة الإمارات ثم الدول العربية الأخرى.

سعر الهاتف الجديد من شركة iPhone

لم يتم الإعلان عن سعر الهاتف حتى الآن، لكن بعض الخبراء في عالم الهواتف المحمولة تم وضع آرائهم حول سعر الهاتف وسيكون فئة iPhone 14 في حدود 1100 دولار أما الفئة التالية وهي iPhone 14 Pro سيكون بسعر 1250 و iPhone 14 Pro Max سيأتى بسعر 1500 وهناك بعض التساؤلات حول سعر الهاتف في البلاد العربية، حيث تم وضع الآراء حول السعر وجاء في الإمارات 4700 درهم، أما في السعودية سيكون في حدود 5000 ريال سعودي وتلك الأسعار لفئة iPhone 14 Pro Max وسيكون السعر في مصر أقرب إلى 27500 جنيه.

تاريخ نظام تشغيل iPhone

يسمى نظام تشغيل Apple “Apple iOS” نظام تشغيل iPhone “نظام تشغيل iPhone” قبل وقت طويل من إصدار iOS 4 ، أصدرت Apple ثلاثة إصدارات من نظام تشغيل الهاتف المحمول تحت هذا الاسم. الأول كان في يونيو 2010 م ، تلاه إصدار “iOS 5”. في 12 أكتوبر 2011 ، والذي ساعد في زيادة عدد التطبيقات المتاحة إلى أكثر من 500000 تطبيق ، أضاف هذا الإصدار مركز الإشعارات وتطبيق الكاميرا وتطبيق Siri والمزيد قبل إصدار iOS. 6 “في 11 حزيران (يونيو) 2012 ، تم إطلاق نظام التشغيل iOS 7 بما في ذلك تطبيق الخرائط وتطبيق Passport Ticket وتطبيق برنامج الولاء. في 18 سبتمبر 2013 ، تمت إعادة تصميم واجهة المستخدم بالكامل ، بينما 2014 في سبتمبر. تم إطلاق نظام “iOS 8” ، وهو يتميز بـ Continuity. وهو نظام متعدد المنصات يسمح لمستخدمي أجهزة Apple المتعددة بالعثور على أحدها عند فصله عن الآخر.