البحرية البريطانية تكشف سر عطل حاملة الطائرات «برنس أوف ويلز»

جدة - نرمين السيد - كشفت قيادة سلاح البحرية البريطانى، اليوم الثلاثاء، عن طبيعة الأضرار التى لحقت بحاملة الطائرات "برنس أوف ويلز"، والتى تعطلت فى وقت سابق بعد وقت قصير من ابتعادها عن ساحل البلاد إثر تعرضها لأضرار فى عمود المروحة.





ونشرت الصفحة الرسمية للبحرية البريطانية على "تويتر" رسالة فيديو، قال فيها الأدميرال ستيف مورهاوس: "بعد وقت قصير من إبحار السفينة يوم السبت الماضى، تم اكتشاف عطل ميكانيكى فى عمود المروحة الأيمن".

وتابع مورهاوس: "لقد زرت السفينة اليوم لأرى بنفسى ما هى المشكلة، وكيف يمكننا فى البحرية الملكية العمل معًا للتأكد من أن السفينة ستعود بنجاح إلى تنفيذ مهامها. بعد التقييم الأولى، من المحتمل أن يتطلب العطل إصلاحًا، مما قد يؤثر على برنامج السفينة".

وكانت صحيفة "التليجراف" البريطانية كشفت فى تقرير سابق لها، أن سلاح البحرية لا يزال يعمل على تحديد مدى خطورة المشكلة، ويمكن أن تعود الحاملة إلى الميناء للخضوع لفحص مطول فى الحوض الجاف، لافتة إلى أنه تم نقل السفينة فى وقت سابق من مرسى سانداون إلى خليج ستوكس القريب لإجراء فحص أكثر تفصيلاً.

كما ذكرت شبكة "سكاى نيوز"، الأسبوع الماضى، أن حاملة الطائرات البريطانية الجديدة "برنس أوف ويلز" تعطلت بعد فترة وجيزة من إبحارها قبالة الساحل البريطانى للمشاركة فى تدريبات مع الولايات المتحدة، لافتة إلى أنه تم تدشين حاملة الطائرات منذ عدة سنوات فقط.