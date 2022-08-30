العالم اليوم - بالصور والفيديو: حادث مروع في إيران يوقع 16 قتيلا

انتم الان تتابعون خبر بالصور والفيديو: حادث مروع في إيران يوقع 16 قتيلا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 02:16 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن شاحنة اصطدمت بحافلة صغيرة تقل عمالا جنوب غرب إيران، مما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل.

وأسفر الحادث الذي وقع في إقليم خوزستان، الثلاثاء، عن إصابة ثمانية ركاب نقلوا على وجه السرعة إلى المستشفيات المحلية.

وكانت الشاحنة على الطريق الذي يربط مدينة شوشتر بمدينة دزفول عند وقوع الحادث.

وأعلن مسؤولو خوزستان الحداد العام في مدينة شوشتر، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

وتمتلك إيران واحدا من أسوأ سجلات السلامة المرورية في العالم، حيث تشهد نحو 17 ألف حالة وفاة سنويا على طرقها السريعة.