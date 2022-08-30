نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بواسطة تطبيق ابشر كيفية تعديل الشهادة بالخطوات من خلال الهاتف المحمول في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم منصة ابشر العديد من خدماتها للخريجين وكافة المواطنين بالمملكة من اهل المملكة او الوافدين ومن اهم ماتقدمه للخريجين ماسوف نتناوله اليوم بالمقال عن كيفية تعديل الشهادة من خلال الهاتف وبواسطة ابشر نوضح ذلك بالتفصيل وشروط التغيير، حيث يعاني البعض من صعوبة في طريقة تعديل الشهادة بواسطة أبشر 1444، كون المعاملة تتم إلكترونياً بعد اعتماد الحكومة السعودية على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية تماشياً مع رؤية 2030 التي تتجه نحو إنشاء نظام عمل إلكتروني يعمل على تبادل المعلومات بين كافة الوزارات والقطاعات الحكومية، وهكذا لن يكون هناك داعي لمراجعة الأحوال المدنية من أجل تغيير المؤهل العلمي بواسطة أبشر 1444، حيث يُمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين توفير الوقت والجهد. الشروط الواجب توافرها لتعديل الشهادة بواسطة أبشر: يشترط أن يتوافر لدى المستفيد حساب في منصة أبشر

كما يشترط حصول تغيير في المؤهل العلمي.

ويشترط اكتساب شهادات جديدة وتضمينها في ملف العميل.

وكما يشترط تصديق الشهادات الخارجية من قبل وزارة التعليم العالي.

ويشترط وجود صورة طبق الأصل عن شهادة المؤهل العلمي الجديد ويتم رفعها بالتطبيق للمصادقة عليها واثبات التغيير.

يتم رفع الصورة بصيغة png أو pdf. كيفية الاستعلام عن طلب تعديل الشهادة في أبشر: ادخل على رابط منصة أبشر.

ثم تقوم بإدخال رقم الهوية.

كتابة كلمة المرور.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على ايقونة خدماتي باللون الأخضر.

الضغط على الأحوال المدنية.

اختيار مركز الرسائل والطلبات.

الضغط على أيقونة الاستعلام عن طلب سابق.

إدخال تاريخ الطلب.

إدخال رقم الطلب.

من المفروض إنه سوف يتم إخطار المستفيد بالنتيجة النهائية. خطوات وطريقة تبديل الشهادة بواسطة ابشر من الجوال: اولا يجب ان يتم تحميل وتثبيت تطبيق أبشر للأندرويد أو للآيفون.

فتح تطبيق أبشر.

إدخال رقم الهوية.

ضرورة إدخال كلمة المرور.

الضغط على تبويب تسجيل الدخول.

اختيار خدمات أبشر.

بعد ذلك القيام باختيار خدماتي.

اختيار خدمات ذات اللون الأخضر.

الضغط على تبويب الأحوال المدنية.

ضرورة الذهاب إلى مركز الرسائل والطلبات.

اثم تقوم بالضغط على ايقونة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

الضغط على أيقونة تم.

الضغط على قائمة الخدمة.

اختيار خدمات السجل المدني.

الضغط على الخدمات الفرعية.

بعد ذلك اختيار تعديل المؤهل الدراسي.

الضغط على أيقونة تم

ضرورة كتابة معلومات الطلب.

التأكد من رفع وإرفاق الدرجة العلمية التي تتعلق المؤهل الدراسي

أن يقوم المتقدم بالضغط على أيقونة تقديم طلب تعديل الشهادة بواسطة أبشر. خطوات تعديل الشهادة في ابشر: ادخل على رابط منصة أبشر.

إدخال رقم الهوية.

القيام بكتابة كلمة المرور.

ضرورة اختيار تبويب الخدمات الإلكترونية.

الضغط على أيقونة خدمات.

الضغط على تبويب الأحوال المدنية.

اختيار أيقونة مركز الرسائل والأحوال المدنية.

الضغط على طلب جديد.

أن يقوم المتقدم بتحديد المنطقة.

ثم تقوم بالنقرعلى خدمات السجل المدني.

ثم تقوم بالنقرعلى الخدمات الفرعية.

ثم عليك باختيار تعديل المؤهل الدراسي.

ضرورة إدخال وصف الخدمة.

التأكد من إدخال ملف المؤهل الدراسي.

الضغط على أيقونة تقديم الطلب.

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