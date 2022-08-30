كيفية حساب عمر الطفل في نظام نور لعام 1444

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عمر شويل - جدة تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير أنظمتها التعليمية على جميع مستويات التعليم، من خلال توفير جميع التقنيات الحديثة للطلاب، حتى يتمكنوا من الحصول على أكبر فائدة خلال العملية التعليمية، مثل نظام نور للمدارس الذي أصبح عامل رئيسي في حياة كل طالب، هو نظام تعليمي إلكتروني تقدمه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية للطلاب في المراحل الأكاديمية، حتى يتمكنوا من متابعة دروسهم وإدارتها بالشكل الأساسي، وهو نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى ومتابعة إجراءات الحضور والغياب وخلق بيئة تواصل بين الطالب وولي أمره والمعلم.

حساب عمر الطفل لدخول المدرسة نظام نور

حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية سن 6 سنوات للطفل الذي يرغب في دخول الصف الأول الابتدائي، ويبدأ الطلاب في هذا العمر في استقبال الطلاب كل عام في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في السعودية، حيث يلتحق الآلاف من الطلاب بهذه المدارس للدراسة فيها كل عام يوفر نظام نور الالكتروني.

كيفية حساب عمر الابن لدخول المدرسة نظام نور 1444

سهّل نظام نور التعليمي الإلكتروني حساب عمر الطفل لدخول المدرسة، حتى يتمكن جميع الآباء من حساب أعمار أبنائهم وتوافق أعمارهم مع سن الالتحاق بالمدرسة أم لا إليك كيف يمكنك معرفة كيفية حساب عمر الطفل:

الوصول إلى حاسبة العمر الإلكترونية.

اكتب تاريخ الميلاد بالميلادي أو الهجري.

انقر على أيقونة “احسب”.

يوضح لك العمر الدقيق للطفل، إذا كان عمره 6 سنوات، يمكنه دخول المدرسة، لا يمكنه دخولها.

شروط تسجيل الطفل لدخول المدرسة

وضعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية الشروط التي يجب أن يستوفيها الطلاب لدخول الصف الأول الابتدائي هذا العام، وفيما يلي أبرز هذه الشروط:

أن يكون عمر الطالب 6 سنوات.

يجب أن يكون الطالب قد حضر روضة الأطفال قبل المدرسة.

يجب على ولي الأمر تقديم شهادة رياض الأطفال للطالب.

يقدم الوالد شهادة نمو الطفل إلى المدرسة.

كيفية تسجيل طالب جديد في نظام نور

يمكن لأولياء الأمور إتمام عملية تسجيل طالب جديد في نظام نور التعليمي الإلكتروني من خلال القيام بالخطوات التالية: