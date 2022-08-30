كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور sbis hrsd برقم الهوية 1444 وشروط التسجيل الجديدة

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1444، مع اقتراب موعد صرف دعم الضمان الاجتماعي المطور يبدأ عدد كبير جدًا من المستفيدين من الدعم بالاستعلام عن مبلغ الضمان وموعد نزوله، فقد حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير أكثر من طريقة للاستعلام عن معاش الضمان للتسهيل على المواطنين، حيث يعد الضمان الاجتماعي من من البرامج الاجتماعية التي يستفاد منها الآلاف من الأسر السعودية وتم إطلاق النظام الجديد بغرض مساعدة أكبر عدد من الأسر الجديدة، ولذلك تم تمديد فترة التسجيل حتى شهر 30 أكتوبر 2022، كما أوضحت الوزارة شروط التسجيل في الضمان الجديد ولابد من توافر شروط التقديم للقبول طلب الحصول على الدعم.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور برقم الهوية 1444

هناك الآلاف من المسجلين في الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي يبحثون عن طريقة الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان وموعد نزول المعاش، وهي:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة النفاذ الوطني الموحد.

قم بتسجيل الدخول بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

من الصفحة الرئيسية قم بالضغط على طلبات ثم الخدمات.

قم بإدخال رقم الطلب.

ثم الضغط على أيقونة استعلم.

على الفور سيظهر أمامك حال الطلب وموعد نزول الدعم.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1444

كما يمكن أيضا للفرد الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي برقم السجل المدني بالخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول بإدخال السجل المدني وكلمة المرور.

سيظهر أمامك رمز التحقق.

قم بإدخاله في الخانة المخصص لها.

قم بإدخال كلمة المرور لحساب الفرد في أبشر.

ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة الطلبات.

ثم الضغط على عرض حالة الطلب.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يتم من خلالها تحديد الأسر او الفرد المستحقة للدعم، وشروط الضمان هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أي من أبوين سعوديين، يستثني من ذلك (حاملى بطاقات التنقل، زوجة المواطنة، زوج المواطن). يشترط أن يكون الفرد أو الأسرة المتقدمة مقيمة في أنحاء المملكة العربية السعودية بشكل دائم. ألا يزيد الدخل الشهري للفرد او الأسرة الحد الأدنى لمعاش الضمان وهو 1100 ريال سعودي للأسرة، 550 ريال سعودي للفرد. عدم امتلاك المتقدم أصول مالية او أملاك مسجلة باسم المتقدم. ألا يكون المتقدم مسجون، أو مسجل في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية. تقديم الوثائق و المستندات المطلوبة للتسجيل.

الطرق الرسمية للتواصل مع الضمان الاجتماعي المطور

هناك أكثر من طريقة يمكنك من خلالها التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور و الاستعلام عن موعد نزول الدعم أو تقديم شكوي، والطرق هي:

التواصل من خلال رقم البريد 12484.

الرقم الموحد للضمان الاجتماعي وهو 19911.

التواصل عن طريق رسائل البريد الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي [email protected]

تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد وذلك حتى يوم 5 ربيع الآخر 1444 الموافق 30 أكتوبر 2022، وأكدت الوزارة على أن معاش الضمان الاجتماعي لن يتأثر أو يتم تغييره بالتسجيل في النظام الجديد، وأكدت أن عملية التسجيل تكون يدوية من قبل رب الأسرة أي لا يمكن نقل البيانات تلقائي، لذلك على الجميع سرعة التسجيل قبل أنتهاء المدة وغلق باب التسجيل.