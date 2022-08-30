نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض شخصيه في السعودية بدون تحويل الراتب للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض شخصيه في السعودية، حيث أن هناك عدد كبير من البنوك داخل المملكة العربية السعودية والتي تقوم بتقديم تمويل شخصي بدون تحويل راتب، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف معكم على هذه البنوك التي تقدم هذه الخدمة، وهذه القروض التي تقدم من تلك البنوك والمصارف تكون للمواطنين السعوديين أو للمقيمين في المملكة، ونتعرف أيضا على كل الشروط التي يجب توافرها في كل منا يرغب في الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل الراتب.

قروض شخصيه في السعودية بدون تحويل راتب

هناك في المملكة العربية السعودية العديد من البنوك التي تقدم قروض شخصيه بدون تحويل راتب، حيث نجد العديد من الأشخاص يرغبون في الحصول على قرض شخصي بدون تحويل الراتب، وهذه البنوك تتمثل في الأتي.

بنك الإمارات دبي الوطني تمويل بدون تحويل الراتب

يعتبر بنك الإمارات الوطني احد البنوك التي تقدم تمويلات شخصيه بدون تحويل الراتب، وهو يوافق الشريعة الإسلامية ومن مميزات هذا البنك كالآتي.

لا يشترط تحويل الراتب سواء للمواطنين السعوديين أو المقيمين.

يتوافق التمويل الشخصي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية التقسيط للعملاء على 48 شهر.

إمكانية التمويل مرة اخرى في حال سداد 20% من التمويل السابق.

في حالة وفاة العميل أو العجز الدائم لا قدر الله، يقدم خدمة عدم تسديد باقي الأقساط.

ساب التمويل مقابل رهن وديعه نقديه

هناك عدد من المميزات عند طلب تمويل شخصي من ساب للتمويل مقابل وديعه نقديه، وهذه المميزات تتمثل في الأتي.

أولا القرض يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

إمكانية تحويل مبالغ نقديه مرتفعه.

يمكن السداد على مدار عام كامل.

تسهيلات في عملية السداد.

التمويل يمكن لجميع الموظفين أو العاملين في الأعمال الحرة.

التمويل يمكن لجميع الجنسيات.

قرض شخصي مصرف الراجحي

من البنوك التي تقدم قروض شخصيه في المملكة العربية السعودية هو مصرف الراجحي، وهو يعتبر من اهم البنوك داخل الأراضي السعودية وهذه هي الشروط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي بنك الراجحي.

ألا يزيد العمر عن 60 عاماً للموظفين و70 سنة للمتقاعدين عند سداد اخر قسط.

أن تكون جهة العمل ضمن الجهات المعتمدة لدى المصرف.

ألا يقل دخل العميل السعودي الموظف عن 2,000 ريال والمتقاعد عن 1,900 ريال.

ألا يقل دخل المقيم عن 5,000 ريال.

تمويل بنك الأهلي بدون تحويل راتب

يعتبر بنك الأهلي التجاري من البنوك الهامة جدا في المملكة العربية السعودية والذي يقدم قروض شخصيه في السعودية بدون تحويل راتب، ويقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب للمواطنين السعوديين والقيمين أيضا وفق شروط محدده من قبل البنك، ويقدم بنك الأهلي عدد متنوع من التمويلات الشخصية منها تمويل شخصي أونلاين وأيضا التمويل العقاري من البنك الأهلي وغيره من القروض الأخري.