نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٤ صرف مستحقات دفعة شهر سبتمبر ٢٠٢٢ بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن الموعد الرسمي لنزول مستحقات دعم الضمان المطور، يوم الخميس القادم الموافق 1 سبتمبر 2022 الموافق 5 صفر 1444، وذلك بعد توحيد صرف دعم الضمان القديم والمطور يوم 1 من كل شهر ميلادي، لمستحقين الدعم وفق شروط الاستحقاق المنصوص عليها من قبل وزارة المورد البشرية بالسعودية، والجدير بالعلم أن باب التسجيل الجديد في الضمان الاجتماعي المطور مازال مفتوح حتى يوم 30 أكتوبر 2022 الموافق 5 ربيع آخر 1444هـ.

مستجدات موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر سبتمبر 2022 sbis.hrsd.gov.sa

إضافة لما سبق ذكره فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد فتح التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور، ولراغبي التسجيل اتباع الخطوات التالية:

أولًا قم بفتح الرابط الإلكتروني الضمان الاجتماعي المطور.

يلي ذلك قم بالنقر على خانة حساب مستخدم جديد.

في تلك الخطوة قم بتعبئة بيانات الهوية الوطنية ورقم جوالك، ورمز التحقق وباقي البيانات المطلوبة بشكل دقيق ومن ثم انقر على تسجيل.

في تلك الأثناء قم بانتظار وصول رسالة تأكيد برمز التحقق على جوالك.

الآن قم بإعادة كتابة رمز التحقق والتسجيل الدخول لتقديم طلب دعم الضمان المطور.

كذلك قم بتعبئة بياناتك مثل مقر السكن وإجمالي الدخل ومصادره والأفراد التابعين لك ومستوى التعليم وغيرها من البيانات التي يتم دراستها من قبل اللجنة المختصة.

ومن ثم قم بإرفاق كافة المستندات والأوراق الثبوتية والنقر على أيقونة إرسال طلب.

في النهاية سيتم إرسال رسالة تأكيد برقم طلبك لإتمام التسجيل بنجاح.

موقف غير المؤهلين من صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022

كما أوضحت من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقف غير المؤهلين من دعم الضمان المطور، حينما ورد سؤال عبر خدمة المستفيدين عبر تويتر من أحد المواطنين بأن” إجمالي راتبه 3820 ريال وهو متزوج ومستأجر، إضافه لكونه غير مسجل بدعم حساب المواطن، وعلى الرغم من ذلك وردته رسالة تفيد بأنه غير مؤهل لدعم الضمان المطور فماذا يفعل؟” غير مؤهل فماذا يفعل”، وتم الرد على استفساره بجواب مفاده ” ضرورة إعادة التسجيل في النظام الجديد مرة أخرى”.

خطوات تقديم اعتراض بعد رفض دعم الضمان الاجتماعي المطور 1444

في سياق متصل في حال تم رفض طلب دعم الضمان المطور بإمكان المواطن تقديم طلب اعتراض بالخطوات التالية:

أولًا الولوج رابط الضمان الاجتماعي المطور الإلكتروني.

الإلكتروني. يلي ذلك القيام بالضغط على خانة برنامج الدعم الخاص بي، ومن ثم النقر على خانة برنامج الضمان الاجتماعي .

ومن ثم النقر على خانة . أيضًا قم بالدخول على خانة الأهلية والاستحقاق، ومن ثم الضغط على أيقونة استعراض تفاصيل دورة الأهلية.

ومن ثم الضغط على أيقونة استعراض قم بإرفاق المستندات الثبوتية الخاصة بالاعتراض، ومن ثم انقر على أيقونة تسليم الاعتراض.

في النهاية انتظر حتى تتأكد من أن طلبك تم تسليمه بنجاح.

استحقاق دعم الضمان الاجتماعي للعاطلين عن العمل 1444

في سياق متصل أعلن من قبل حساب الضمان المطور 1444 عن إمكانية التسجيل للعاطلين عن العمل بالضمان، حيث ورد استفسار من أحد المواطنين عبر خدمة العناية بالعملاء تويتر كان مفاد سؤاله: “أنه من العاطلين عن العمل، وعمله الحالي مندوب باحدى الشركات الخاصة بتوصيل الطلبات، فهل بإمكانه التسجيل في دعم الضمان الاجتماعي المطور”، وقام حساب العناية بالعملاء بالرد عليهبالتالي:” بأن باستطاعته التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور وسوف يتم تحديد مدى أهلية استحقاقه للصرف الدعم وبإبلاغه بشكل إلكتروني”.

سبب سحب الضمان المطور 2022 وزارة الموارد البشرية

كذلك من أبرز أسباب سحب الضمان المطور من المستفيد مستحق الدعم هو تخلف شروط الاستحقاق للدعم كالتالي:

في حال ثبوت أن الأوراق الثبوتية المقدمة مزورة وغير مطابقة للأصول. كذلك في حال عدم التزام المستفيد من الدعم بخطة التأهيل الخاصة به. أيضًا في حال وفاة المستفيد من الدعم. كما يتم سحب دعم الضمان في حال تنازل المستفيد عن المعاش. كذلك في حال عدم تحديث بيانات المستفيد خلال 30 يوم من إعلامه بضرورة التحديث. في النهاية إذا ثبت أن المستفيد مقيم بإحدى دور الإيواء أو الرعاية بالمملكة.

عقوبة الضمان المطور وصرف الدعم بأساليب احتيالية 1444

في الختام وجب التنويه أنه في حال قام المواطن باستخدام أساليب احتيالية من تقديم أوراق مزورة أو التقديم على الدعم بمعلومات غير صحيحة ليتم صرف معاش لا يستحقه، أو لمنع صرف معاش للتابعين من أفراد أسرة يتم معاقبته وفق ما أعلنت النيابة العامة بالتالي:

أولًا غرامة تصل إلى 1000 ريال.

أيضًا عقوبة بالسجن مدة تصل إلى سنة.

في النهاية يتم الحكم على من ثبتت إدانته بصرف معاش لا يستحقه برد أموال الدعم.

بينما غرامة حرمان التابعين من معاش الدعم: