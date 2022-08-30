أوكرانيا تعلن خسائر روسيا فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 1954 دبابة و4294 مركبة مدرعة و1079 من النظم المدفعية و282 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة.

ككما خسرت أيضا 234 طائرة و204 مروحيات و15 سفينة و3188 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 103 وحدات من المعدات الخاصة.