جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 1954 دبابة و4294 مركبة مدرعة و1079 من النظم المدفعية و282 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة.
ككما خسرت أيضا 234 طائرة و204 مروحيات و15 سفينة و3188 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 103 وحدات من المعدات الخاصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تعلن خسائر روسيا فى الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.