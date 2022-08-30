ارتفاع حصيلة إصابات اقتحام الاحتلال لـ نابلس إلى 25 فلسطينيا

جدة - نرمين السيد - أصيب 25 مواطنا فلسطينيا، اليوم الثلاثاء، بالرصاص الحى والمطاطى، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التى حاصرت منزلا فى قرية "روجيب" شرق نابلس، فضلا عن اعتقال ثلاثة شبان.





وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال حاصرت منزلا يعود لعائلة الصوالحى فى الحى الغربى من القرية، وأطلقت عدة قذائف على المنزل، كما أجبرت والد أحد المحاصرين داخل المنزل بمطالبتهم عبر مكبرات الصوت بضرورة تسليم أنفسهم وإلا سيهدم الاحتلال المنزل بالجرافة. وذكر الهلال الأحمر الفلسطينى فى نابلس، أن أربعة مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، وثلاثة آخرين بشظايا الرصاص الحي، وآخر بقنبلة غاز بالصدر جرى نقلهم لمستشفى رفيديا، فيما أصيب 13 آخرون بشظايا الرصاص و5 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط و4 جراء السقوط، و20 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جرى علاجهم ميدانيا. وأوضح الهلال الأحمر أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول إلى موقع منزل عائلة الصوالحى الذى حوصر لمدة 3 ساعات، كما منعت طاقم الهلال الأحمر والرعاية من مغادرة الموقع وتعريض حياتهم للخطر وأخذهم دروعا بشرية، وأشار إلى أن مركبة إسعاف تتبع جمعية الإغاثة الطبية تعرضت للإصابة بالرصاص الحى فى الهيكل الخارجى.

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