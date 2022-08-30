أول رد روسى على هدم النصب السوفيتية فى دول البلطيق

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الخارجية بموسكو، إن الجانب الروسى، سيتخذ تدابير غير متماثلة ردا على ذلك، مضيفة أن ما يحدث الآن فى دول البلطيق غير مقبول بالنسبة لنا وبالطبع سيؤثر على حالة العلاقات الثنائية مع هذه الدول التى تعانى بدون ذلك من تدهور تام.

وتابعت الوزارة: "لقد اتخذنا وسنواصل اتخاذ إجراءات غير متماثلة، فى المقام الأول على المستويين السياسى والاقتصادى. تقع مسؤولية ما يحدث بالكامل على عاتق سلطات البلطيق، التى ترفض فهم ما تفعله"، وفقا لوكالة "رويترز".

يشار إلى أن دول البلطيق الثلاثة، لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، كانت من أولى دول الاتحاد السوفيتى السابق، التى قضت بشكل كامل تقريبا على الإرث السوفيتى فى فن النصب التذكارية، كما أصبحت حالات التخريب ضد النصب السوفيتية أكثر تكرارا بعد الحرب الروسية فى أوكرانيا.