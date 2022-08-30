العالم اليوم - مقتل رجل طعناً خلال كرنفال "نوتينغ هيل" في لندن

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 01:18 مساءً - قُتل رجل طعناً، مساء الاثنين، خلال مهرجان نوتينغ هيل الشعبي في لندن الذي يحتفل بالثقافة الكاريبية وعادت فعالياته بعد إلغائها في العامين الماضيين بسبب الجائحة، على ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت شرطة متروبوليتان في العاصمة لندن أنها تلقت قرابة الساعة الثامنة مساء (19,00 ت غ) بلاغا عن تعرض رجل في سن 21 عاماً لإصابة جراء الطعن بسكين. وبعد تقديم الإسعافات الأولية له في المكان، نُقل إلى المستشفى حيث ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في جريمة قتل، وأطلقت نداء إلى العامة لتقديم معلومات، لافتة إلى أن مئات الأشخاص كانوا موجودين في المكان.

ويُعتبر كرنفال نوتينغ هيل في غرب لندن أحد أهم الأحداث من نوعه في العالم، مع عرباته الاستعراضية وفرقه الموسيقية الصاخبة والملابس الغريبة للمشاركين فيه.

ويستقطب هذا الحدث سنويا في العادة مليوني شخص، ما يجعله ثاني أكبر كرنفالات العالم بعد كرنفال ريو دي جانيرو في البرازيل، وفقا لفرانس برس.

وأوضحت الشرطة أنها أوقفت خلال الحدث أكثر من مئتي شخص بتهم متعددة بينها الاعتداء وحيازة مخدرات أو أسلحة أو الإخلال بالنظام العام، وحتى بالاعتداء الجنسي.