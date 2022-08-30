عشرات المستوطنين ينفذون جولات استفزازية فى باحات الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت الأوقاف الإسلامية فى القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته وساحاته، واستمعوا لشروحات مزورة حول "هيكلهم" المزعوم.

وأفاد شهود عيان، أن طائرة مسيرة تابعة لسلطات الاحتلال حلقت فى سماء المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح.