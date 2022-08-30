سول تسجل أكثر من 115 ألف إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، تسجيل 115 ألفا و638 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 23 مليونا و142 ألفا و479 حالة.





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