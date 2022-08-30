بوريل: الوضع فى أوكرانيا سيئ للغاية.. ودعمها العسكرى واجب

جدة - نرمين السيد - حذر المفوض الأعلى للسياسية الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، من أن الوضع فى منطقة العمليات العسكرية بأوكرانيا سيئ للغاية، مؤكدًا أن البلاد بحاجة إلى مساعدة جديدة.





وقال بوريل، خلال اجتماع غير رسمى لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبى فى براغ، اليوم الثلاثاء، إن وزراء دفاع الاتحاد الأوروبى سيناقشون توسيع إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومهمة تدريب الجيش الأوكرانى، لافتًا إلى أن الوضع فى أوكرانيا لا يزال "سيئًا للغاية". وأضاف: "أوكرانيا بحاجة إلى مساعدتنا، وسنواصل تقديم مساعدات عسكرية، كما سيناقش الوزراء فكرة إنشاء مهمة رفيعة المستوى لتدريب الجيش الأوكرانى"، مؤكدًا على الطبيعة غير الرسمية للاجتماع بوزراء دفاع الاتحاد الأوروبى، وأنه لن يسفر عن قرارات نهائية. وفى الوقت ذاته، أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبى، عن أمله فى التوصل إلى إجماع أولى حول المساعدة والمهمة، مضيفًا أن الوزراء سينظرون فى توسيع المشتريات العسكرية مع نفاد المخزونات العسكرية لدول المجموعة.

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