تفاصيل انتحار طبيبة داخل مستشفى الجامعة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 12:08 مساءً - دوت الخليج :- قال مصدر مطلع ان طبيبة مستشفى الجامعة التي توفت فجر اليوم ، اقدمت على القفز من الطابق التاسع أثناء عملها في المستشفى .
وأوضح المصدر أن الطبيبة وقفت على طاولة في السكن المخصص للأطباء المناوبين، وقفزت مما ادى وفاتها على الفور ، مشيرا الى انها اعلنت عن نيتها الانتحار عبر مواقع التواصل وهي طبيبة مقيمة سنة اولى وليس في القضية شبهة جنائية وفق مصدر مقرب من التحقيق .
وحضرت الاجهزة الامنية الى المكان ، وجرى نقل الجثة الى الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة .
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