خطوات شحن شدات ببجي احصل على 9000 شدة بدون كذب بطريقة مضمونة 100%

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عمر شويل - جدة لعبة ببجي حظيت على انتشار واسع وكبير وذلك لأنها لعبة قتالية مثيرة ومليئة بالشغل والمغامرة، حيث أنها تدفع الكثيرين إلى تحميل تلك اللعبة والاستمتاع بها مع الأصدقاء المقربين، بالإضافة إلى أنه يمكنك الاستمتاع بتلك اللعبة مع أشخاص آخرين، ونحن في السطور الآتية سوف نقدم لكم بعض المعلومات المتعلقة بهذه اللعبة.

لماذا تمت إزالة لعبة ببجي موبايل من متجر جوجل بلاي و آب ستور في الهند؟

لقد تم الترويج بشكل كبير إلى أن لعبة ببجي تم إزالتها من على موقع متجر جوجل بلاي، وذلك بناء على طلب مقدم من قبل الحكومة الهندية، ولم يتم توضيح السبب الحقيقي وراء هذا الطلب.

حيث أنه فور استلام الطلب بإزالة تلك اللعبة من على متجر جوجل بلاي، فإن الشركة المطورة لتلك اللعبة تم ابلاغها، وبالتالي تم حظر هذه اللعبة، ولكن يتاح الوصول إليها من عدة مواقع أخرى مختلفة ومتنوعة.

مميزات لعبة ببجي

لقد لاحظنا الكثير من عمليات التنزيل التي تخص بتلك اللعبة، وهذا لأنها تنطوي على عدد من المميزات المتنوعة والتي يمكن ذكرها في السطور التالية:-

يمكنك القيام بمشاركة تلك اللعبة مع العديد من الأصدقاء بشكل سهل وسريع.

يتم مشاركة اللعبة مع الأصدقاء من خلال قيامك بربط الفيسبوك الخاص بك على لعبة ببجي.

تتيح لك الكثير من الأسلحة وكذلك المعدات وأيضا تم توفير العبوات الخاصة بالطاقة التي تسهل لكم السهولة واليسر.

معلومات حول لعبة ببجي

الاصدار المتعلق بتلك اللعبة هو 2.1.0.

أيضا تم تنزيل لعبة ببجي من قبل 600 مليون شخص وأكثر.

الحجم الخاصة بلعبة ببجي هو 688 ميجا بايت.

الترخيص مجاني.

تعمل على نظام تشغيل الاندرويد.

آخر إصدار تم في الثامن من شهر يوليو لعام 2022.

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