نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام نور للطلاب رابط التسجيل الرسمي Noor.moe.gov كل ما تريد معرفته عن نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور للطلاب رابط التسجيل الرسمي Noor.moe.gov، هو الرابط الذي يبحث عنه الطلاب والطالبات في السعودية مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك باعتبار موقع نور هو الموقع الالكتروني التعليمي التخصيصي الاول في المملكة العربية السعودية، والذي تحصل علي مركز الصدارة علي مستوي العديد من المواقع الإلكترونية المتخصصة حول العالم، فقط حاز علي المركز السادس ضمن اقوي واهم مواقع التعليم اون لاين وخاصة في فترة تفشي فيروس كورونا المستجد، لذلك نوفر لكم تفاصيل كثيرة حول هذا الموقع وكيفية تسجيل دخول لكلا من الطالب وولي الأمر.

نظام نور للطلاب noor.moe.gov

يعتبر نظام نور واحد ضمن أهم المواقع التي تلقي بحثا كبير ويوميا فور بدأ العام الدراسي، خاصة لأنها الموقع الرسمي المخصص لإعلان نتائج الطلاب والشهادات كذلك التقارير الشهرية للطالب، كذلك يوفر الرابط الجدول المدرسي وكل ما يبحث عنة الطالب بشأن التعليم، وخاصة مشكلة تسجيل الدخول لنظام نور التي يتقدم العدد من الطلاب بشكاوي حول صعوبتها، ولكن الامر بسيط للغاية، لذلك سوف نوفر لكم الخطوات اللازمة لتسجيل الدخول بسهولة، والذي يبدأ من الورقة التي يتسلمها الطالب من المدرسة والتي تحمل اسم الطالب ورقم سري ورقم الهوية.

تسجيل دخول نظام نور

العديد من الشروحات والتفاصيل حول كيفية تفعيل نظام نور للطلاب تجدها متاحة في هذا الفيديو التوضيح، والذي قمنا بتثبيته معكم متابعنا الكرام في المملكة العربية السعودية من أجل تسهيل توضح النقاط بشرح اوضح، ويمكنكم كذلك التعرف علي تلك النقاط التوضيحية لكيفية تسجيل دخول نظام نور بسهولة من هذه النقاط أمامكم

قم بزيارة رابط نظام نور .

. تجد الصفحة الرئيسية.

سجل اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقيق.

رمز التحقق هو الرقم الموجود في المستطيل الموضح امامك في صفحة تسجل الدخول.

فور تسجيل الدخول.

قم بتغيير كلمة السر القديمة واستبدالها بكلمة مرور سر جديدة محفوظة، لو احتفظ بها في ورقة.

دون البريد الالكتروني.

وأنقر حفظ.

يمكنك تسجيل الدخول مجددا بكلمة المرور الجديدة ونفس اسم المستخدم.

نظام نور حساب ولي الامر

هذا ويتيح نظام نور فرص تسجيل الدخول من حساب ولي الامر، خاصة للطلاب في المرحلة الابتدائية أو مرحلة التعليم الأساسي بشكل عام، بذلك يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الابناء عبر نظام نور من حساب ولي الامر، والاطلاع عن مستوي الطالب عبر التقارير الشهرية المقدم عبر رابط الموقع.