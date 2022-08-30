سعر ومواصفات Samsung Galaxy S23 منافس الايفون بكاميرا 200 أقوى كاميرا على الأطلاق

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عمر شويل - جدة على بعد خطوات قليلة من إصدار هاتف Samsung Galaxy S23، وهو الإصدار الحديث من شركة سامسونج، تم تسريب عدة مواصفات خاصة بالهاتف، لذا بدأ البحث يتجه إلى ما هي أهم المميزات التي ستقوم بتقديمها شركة سامسونج وتقوم بجذب المستخدمين لشرائه، لذلك علينا بذكر كافة المواصفات الخاصة بالهاتف الجديد، ومعرفة ما هي عيوبه ومميزاته.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S23

جاءت مواصفات الهاتف متميزة عن الإصدارات السابقة للشركة، لذا بدأ كل المتابعين للهواتف الحديثة أن يقوموا بطرح بعض التوقعات التي ستكون قريبة بنسبة كبيرة من الهاتف الحديث لشركة سامسونج:

معالج الهاتف يكون سناب دراجون، ودقة تصنيعه 4 نانو ميتر.

الكاميرا الأمامية للهاتف تكون 40 ميجا بكسل، وهذا أكبر دقة وصلت إليه الشركات المصنعة للهاتف.

الكاميرا الخلفية له تكون 108 ميجا بكسل، تستطيع أن تقوم بتصوير لمسافات بعيدة بدقة كبيرة.

وزن هذا الهاتف يكون 228 جرام.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع حتى الجيل الخامس، أي 2G, 3G, 4G, 5G.

تأتي جودة تصوير الهاتف نحو 8K، وذلك بمعدل التقاط 60 إطار، وذلك في خلال ثانية واحدة.

الهاتف من الزجاج، وتحيطه بطبقة من الألومنيوم، وهذا لحمايته من الكسور والخدوش.

بطارية الهاتف تأتي بسعة كبيرة نحو 5000 مللي أمبير.

مميزات وعيوب هاتف Samsung Galaxy S23

مميزات الهاتف تتلخص في نقاط عديدة ولكن أكثر ما يهم المستخدم هو الشحن السريع والمساحة الداخلية تكون كبيرة وهذا تم إيجاده في هذا الهاتف، ولكن العيوب تأتي كالتالي: