بريطانيا: معظم الوحدات الروسية فى خيرسون تعانى من نقص عددى

جدة - نرمين السيد - رجحت الاستخبارات البريطانية أن تكون معظم الوحدات الروسية فى منطقة خيرسون الأوكرانية، تعانى من نقص عددى وتعتمد على خطوط إمداد هشة عن طريق العبارات والجسور العائمة عبر نهر دنيبرو.





وذكرت وزارة الدفاع البريطانية- أنه من المحتمل جدا تعزيز جيش السلاح المشترك الـ49 فى المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا بمكونات من جيش السلاح المشترك الـ35 للمنطقة العسكرية الشرقية.

وأضافت الوزارة "أن دمج وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية والمنطقة العسكرية الشرقية يشير إلى إعادة تنظيم مهمة للقوة الروسية فى أوكرانيا"، مشيرة إلى "أن هنالك احتمالا واقعيا بأن تكون روسيا قد تحركت لتبرير العديد من الأوامر التشغيلية شبه المستقلة التى ساهمت فى ضعف أدائها فى وقت مبكر من تدخلها العسكرى فى أوكرانيا".

ورأت "أنه إذا نجحت أوكرانيا فى شن عمليات هجومية متواصلة فى اتجاه خيرسون، فمن المرجح أن يكون تماسك هذا الهيكل غير المختبَر عاملاً رئيسياً فى استدامة الدفاعات الروسية فى الجنوب".