التضخم يزيد معاناة الألمان.. وتوقعات بالأسوأ

جدة - نرمين السيد - هذا ما أكده البنك المركزى فى ألمانيا، إذ قال إن معدل التضخم فى البلاد وصل إلى 7.5% فى يوليو الماضى، مع توقعات بارتفاعه خلال هذا الخريف.

وبحسب وكالة "رويترز" فأن العائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض تكافح من أجل التأقلم مع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وسط اتهامات للسلطات بالتقاعس عن إيجاد الحلول للقضاء على أزمة الغلاء المستفحل.

كذلك، أجبر ارتفاع أسعار النفط والغاز العديد من المواطنين على تغيير عاداتهم لتغطية نفقاتهم، حيث لجأوا إلى تغيير طرق التسوق والتقليل من الإنفاق على الإجازات والأنشطة الترفيهية.

ومن المتوقع أن ترتفع أيضا أسعار الكهرباء بنسبة 25% فى الشهرين المقبلين لتصل تكلفة فواتير العائلة العادية إلى أكثر من 300 يورو، كما سيتعين على الأسر الألمانية دفع نحو 3500 يورو (3498 دولارا) للغاز هذا العام، أى ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما كانت تدفعه العام الماضى، وفق موقع "فيرى فوكس" المتخصص بمقارنة الأسعار.