جزر سليمان توقف زيارات البحرية الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن هذا التطور يأتى بعد ستة أيام من رفض سلطات جزيرة سليمان، منح تصريح دبلوماسى لخفر السواحل الأمريكى للتزود بالوقود فى العاصمة هونيارا حيث وصف المتحدث هذا الحادث بأنه "مؤسف".
واضطرت السفينة "أوليفر هنرى" الأمريكية، بتحويل مسارها إلى بابوا غينيا الجديدة للتزود بالوقود وإعادة الإمداد، وفقًا لمسؤولى خفر السواحل.
وكان جون كيربى، منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومى فى البيت الأبيض، قد تناول فى مؤتمر صحفى أمس الإثنين، أنشطة الصين فى المحيط الهادئ.
وكان التوتر قد ازداد فى 24 مارس الماضى، عندما سربت الباحثة الأمنية النيوزيلندية، آنا باولز من جامعة ماسي، مسودة اتفاقية أمنية بين الصين وجزر سليمان.
وقالت المسودة إن الاتفاقية ستسمح للصين بإرسال قوات مسلحة إلى جزر سليمان لحماية الاستثمارات الصينية هناك، كما سيسمح للسفن الحربية الصينية بالرسو فى الدولة حيث أدت أعمال الشغب المناهضة للحكومة فى الحى الصينى فى هونيارا إلى مقتل ثلاثة أشخاص فى نوفمبر 2021.
ونفى مسؤولون من كلا البلدين أن الصين ستنشئ موقعًا عسكريًا على بعد 3066 كيلومترًا من جوام، وهى منطقة أمريكية فى المحيط الهادئ، على الرغم من النفى أعربت الولايات المتحدة بسرعة عن قلقها من أن الصين ستنشئ فى النهاية قاعدة بحرية فى جزر سليمان.
وتحتل جزر سليمان موقعًا استراتيجيًا يجعل منها نقطة عبور لكثير من البضائع التى تتحرك فى جميع أنحاء الجزء الجنوبى من المحيط الهادئ.
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