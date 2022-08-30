طلب عاجل من وزير خارجية أوكرانيا للسويد

جدة - نرمين السيد - وكتب فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى، وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "أدعو الشركات السويدية إلى استكشاف واستئناف عملياتها بنشاط فى أوكرانيا"، مضيفا "حان وقت العودة وعلى سبيل المثال، تعمل مجموعة سكانيا السويدية بالفعل على زيادة الأنشطة التجارية، ويجب على الآخرين أن يحذو حذوها".
جدير بالذكر أن كوليبا يجرى حاليا زيارة رسمية إلى السويد وجمهورية التشيك من يوم 29 وحتى 31 أغسطس الجارى لمناقشة قضايا زيادة ضغط العقوبات على روسيا.
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