رقم مخيف.. ارتفاع جديد فى وفيات كورونا عالميا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و488 ألفا و509 وفيات.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 94.2 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.4 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.3 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و44 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 683 ألفا و622 حالة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 527 ألفا و799 وفاة.