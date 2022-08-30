واشنطن: موسكو تواجه صعوبة فى تجنيد متطوعين للحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت مسئولة أمريكية، أن الجيش الروسى يواجه صعوبة كبيرة فى تجنيد متطوعين للمشاركة فى حربه فى أوكرانيا لدرجة أنه فتح باب التجنيد أمام السجناء، مشيرة إلى أن المجندين الجدد غالباً ما يكونون "مسنين وفى حالة بدنية سيئة ويفتقرون للتدريب".





وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمر الأسبوع الماضى بزيادة عديد القوات المسلحة الروسية بنسبة 10% أى بما مقداره 137 ألف جندى بحلول يناير 2023. وقالت مسئولة كبيرة فى وزارة الدفاع الأمريكية، إنه "من غير المرجح أن تنجح هذه الجهود"، مشيرة إلى أن الجيش الروسى عانى تاريخياً فى تحقيق أهدافه على مستوى التجنيد. ووفقاً لتقديرات الولايات المتحدة، فإن عدد الجيش الروسى كان عند بدء هجومه لأوكرانيا فى فبراير الماضى أقل بـ150 ألف عسكرى من العدد الذى أعلنته موسكو يومها وهو مليون عسكرى.

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