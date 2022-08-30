مصرع 8 أشخاص جراء انهيارات أرضية وفيضانات فى سيراليون

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "فرانس برس"، قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث فى سيراليون، اليوم الثلاثاء، إن "أربعة رجال وامرأة وطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات لقوا مصرعهم فى انهيار طينى غمر مساكنهم فى حى لوكينج تاون، أثناء هطول أمطار غزيرة".

وأضافت الوكالة أن "رجلين آخرين لقيا حتفهما فى حيى ماونت أوريول وبلاكهول رود فى سقوط حواجز على مسكنين كانا بداخله"، لافتة إلى أن أكثر من 800 شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم فى حى كولبير بسبب الفيضانات.

كما طلبت السلطات من السكان إخلاء حى لوكينج تاون لوجوده أسفل جرف صخرى مهدد بالانهيار.

ووفقا للبنك الدولى، تشهد سيراليون الدولة الاستوائية فيضانات وانهيارات أرضية باستمرار، ما تسبب فى تشريد مئات آلاف السكان وأضرار اقتصادية جسيمة على مدار عقدين، جراء هذه الكوارث الطبيعية.