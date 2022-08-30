إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق نابلس

جدة - نرمين السيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى قرية روجيب شرقى مدينة نابلس بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، وأطلقت الرصاص الحى، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلى القرية، وحاصرت منزل عائلة الصوالحى، وأطلقت الرصاص وعدة قذائف صاروخية باتجاه المنزل". كما "احتجزت قوات الاحتلال والد أحد المحاصرين فى المنزل، واستخدمته كدرع بشرى، وأجبرته على المناداة عليهم بتسليم أنفسهم، وإلا ستهدم المنزل فوق رؤوسهم". ومن جانبه، قال مدير إسعاف نابلس، أحمد جبريل، إنه تم تسجيل ثلاث إصابات داخل المنزل المحاصر، وإن قوات الاحتلال تمنع وصول سيارات الإسعاف إلى المكان.

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