العالم اليوم - أسهم التكنولوجيا تقود بورصة طوكيو للارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أغسطس 2022 10:18 صباحاً - قادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، المؤشر نيكي الياباني لإنهاء معاملات اليوم الثلاثاء مرتفعا بأكثر من واحد بالمئة، بعد وصوله لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

وزاد مؤشر نيكي 1.14 بالمئة ليغلق عند 28195.58 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25 بالمئة إلى 1968.38 نقطة.

وقال سيتشي سوزوكي كبير محللي الأسهم في معهد توكاي طوكيو للأبحاث "تراجعت وول ستريت الليلة الماضية لكن خسائرها كانت محدودة، مما عزز المعنويات في السوق اليابانية"، مضيفا أن "مكاسب العقود الآجلة الأميركية عامل إيجابي آخر".

وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس الاثنين بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسبوع الماضي بسبب المخاوف المتعلقة بعزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع معدلات الفائدة بصورة حادة لكبح التضخم حتى مع تباطؤ الاقتصاد.

وفي اليابان، ارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 1.65 بالمئة ومنح أكبر دفعة لنيكي، تلته مجموعة سوفت بنك للاستثمار التكنولوجي التي ارتفع سهمها 1.67 بالمئة.

وصعد سهم شركة إن.إي.سي 5.97 بالمئة ليصبح أكبر الرابحين على المؤشر نيكي، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر إعادة شراء ما يصل إلى 2.46 بالمئة من أسهمها.

وزادت أسهم 206 شركة على نيكي مقابل 18 شركة هبطت أسهمها.